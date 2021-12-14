16-летняя Маша Полякова рассказала сколько зарабатывает на рекламе в Instagram

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Маша Полякова привыкла публиковать каждый момент из своей жизни в своем Instagram-аккаунте. Например, недавно девушка оказалась в больнице, чем поделилась с подписчиками.

Такая откровенность юной певицы дает высокую активность на ее страничках в социальных сетях. На сегодняшний день на Полякову-младшую подписаны 176 тысяч пользователей. В Тик-Токе у девушки чуть меньше подписчиков – 167 тысяч человек.

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В программе "Зірковий шлях" Маша Полякова рассказала, сколько на самом деле стоит рекламный пост у нее на странице. По словам Маши, на ее странице достаточно хорошая активность, поэтому предложений на рекламу девушке поступает много.

Так, цены на публикацию в ленте за разовую интеграцию могут достигать 2500 гривен, а вот Instastories у 16-летней школьницы стоит 1500 грн.

Рекордом для девушки стал заработок в 10 тысяч гривен в неделю, но обычно сумма немного меньше.

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Кроме того, Маша играет в рок-группе и в ноябре ребятам удалось дать свой первый концерт за деньги.

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