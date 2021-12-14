16-річна Маша Полякова розповіла скільки заробляє на рекламі у Instagram

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Маша Полякова звикла публікувати кожен момент зі свого життя у своєму Instagram-акаунті. Наприклад, нещодавно дівчина опинилася у лікарні, чим поділилася з передплатниками.

Така відвертість молодої співачки дає високу активність на її сторінках у соціальних мережах. На сьогоднішній день на Полякову-молодшу підписано 176 тисяч користувачів. У Тік-Тоці у дівчини трохи менше передплатників – 167 тисяч людина.

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У програмі "Зірковий шлях" Маша Полякова розповіла, скільки насправді коштує рекламна посада у неї на сторінці. За словами Маші, на її сторінці досить хороша активність, тому пропозицій на рекламу дівчині багато надходить.

Так, ціни на публікацію у стрічці за разову інтеграцію можуть сягати 2500 гривень, а ось Instastories у 16-річної школярки коштує 1500 грн.

Рекордом для дівчини став заробіток у 10 тисяч гривень на тиждень, але зазвичай сума трохи менша.

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Крім того, Маша грає в рок-групі та у листопаді хлопцям вдалося дати свій перший концерт за гроші .

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