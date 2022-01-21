21 января – День алкогольной независимости: кто из звезд избавился от пагубной привычки?

Знаменитости, которые сумели перебороть алкогольную зависимость / Фото: Getty Images

Жизненные истории звезд доказывают тот факт, что из самой непростой ситуации можно выбраться, если приложить усилия и иметь большую цель. В День алкогольной независимости мы уверены: для многих следующие факты о звездах, поборовших алкогольную зависимость, могут стать вдохновением.

Звезды, избавившиеся от алкогольной зависимости

Брэд Питт

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Развод Джоли и Питта для мира стал шоком, тем более, когда Анджелина обвинила мужа в злоупотреблении алкоголем. Позже, в интервью GQ, актер рассказал, что действительно много лет злоупотреблял алкоголем. Все началось еще во времена колледжа: тогда актер выпивал едва ли не каждый день. Конечно же, это наложило свой отпечаток и на брак с Джоли. В итоге Брэд Питт решил отказаться от пагубной привычки. Ему помогли занятия в реабилитационном центре.

Брэд Питт признал проблему с алкоголем / Фото: Getty Images

Лариса Гузеева

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Звезда кино и телеведущая Лариса Гузеева не раз во время интервью или на съемках "Давай поженимся" открыто говорила, что имела проблемы с алкоголем. Выпивать она начала в первом браке — назло мужу-наркоману. Избавиться от пристрастия к алкоголю ей помогло кодирование и сила воли.

Проблемы с алкоголем у Гузеевой начались в первом браке / Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_/

Памела Андерсон

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Голливудская актриса и модель Памела Андерсон только в 2014 году откровенно рассказала, как многие годы злоупотребляла алкоголем. Так она старалась заглушить боль от пережитого в детстве физического насилия. В ее жизни были также и наркотики. Вести трезвую жизнь ей удалось только после того, как она обратилась к специалистам.

Памела Андерсон алкоголем заглушала травмы детства / Фото: Getty Images

Шайа ЛаБаф

Скандально известного актера не раз видели в нетрезвом состоянии. А как-то его даже арестовали за нарушение общественного порядке прямо в бродвейском театре во время мюзикла "Кабаре". Из зала его выводили в наручниках, актер также успел плюнуть полицейскому в лицо. В связи с ситуацией ЛаБафа приговорили к 6 месяцам обязательного лечения в реабилитационном центре.

Шайа ЛаБаф регулярно оказывается в эпицентре скандалов / Фото: Getty Images

Кейт Мосс

Знаменитая модель Кейт Мосс в юности вела довольно бурный образ жизни. Папарацци не раз фотографировали звезду подиума в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Ей также приходилось проходить лечение, но и срывы случались регулярно. Сейчас Кейт Мосс старается держать себя в руках, чтобы не допускать фривольных ситуаций, где жажда алкоголя или наркотиков могла бы над ней взять верх.

Кейт Мосс в юности вела бурный образ жизни / Фото: instagram.com/katemossagency

Григорий Лепс

Известный певец Григорий Лес не раз в интервью рассказывал, что любил выпить. Более того, его трек "Рюмка водки на столе" стала бессменным спутником всех тусовок в караоке. Но все же с годами появились проблемы со здоровьем, из-за которых артисту пришлось пересмотреть свое отношение к алкоголю. Из-за проблем с поджелудочной певец чуть не умер. Сейчас Лепс старается себя контролировать и за редкими исключениями почти не пьет.

Григорий Лепс со временем пересмотрел свои взгляды на алкоголь / Фото: instagram.com/gvleps

Бритни Спирс

В жизни Бритни Спирс проблемы с алкоголем начались на фоне жуткой депрессии и проблем в личной жизни, которые у нее случились в 2000-х. К счастью, пройдя реабилитацию (несколько раз), певице удалось обуздать тягу к пагубным привычкам. Сейчас она активно занимается спортом, много танцует, радость в ее жизнь привносит также молодой жених Сэм Асгари.

Бритни Спирс в 2000-х пережила непростой период / Фото: https://www.1zoom.ru/

Дана Борисова

Российская телеведущая и светская львица Дана Борисова в 2008-м году стала героиней всех таблоидов на фоне скандального расставания с мужем. Тогда стало известно, что артистка употребляла алкоголь и наркотики. Родным удалось помочь звезде: она прошла лечение и сейчас пропагандирует здоровый образ жизни.

Дана Борисова сумела справиться с проблемой / Фото: instagram.com/danaborisova_official

Бен Аффлек

Голливудский красавчик Бен Аффлек долгие годы самостоятельно боролся с алкоголизмом, а недавно даже намекнул, что причиной тяги к алкоголю стал его брак с Дженнифер Гарнер (за эти слова он позже извинился). Алкоголь, по слухам, был ключевой причиной их развода. Но сейчас артисту удалось справиться с проблемой, а счастье он обрел с Дженнифер Лопес.

Бен Аффлек не раз был в рехабе / Фото: https://www.1zoom.ru/

Линдси Лохан

Став популярной слишком рано, Линдси Лохан не справилась с этой ношей и пристрастилась к алкоголю и наркотикам. В 2000-х актрису буквально невозможно было застать трезвой, то и дело она попадала в объективы папарацци. Не раз она лечилась в рехабе, но затем снова срывалась. Судя по свежим новостям, в ее жизни все образовалось и она готовится к свадьбе.

Линдси Лохан не справилась с ранней славой / Фото: https://www.1zoom.ru/

Мэл Гибсон

Легендарный актер Мэл Гибсон также часто оказывался в центре скандалов в связи своим поведением в состоянии алкогольного опьянения. Он мог неэтично высказываться, драться или оскорблять кого-то, за что затем ему приходилось извиняться.

Мэл Гибсон не раз попадал в скандалы из-за пьяных выходок / Фото: Getty Images

Татьяна Догилева

Российская актриса и режиссер Татьяна Догилева не скрывает, что много лет имела проблемы с алкоголем. Она даже могла срывать съемки, что, конечно же, негативно сказалось на ее репутации. Вернуть себе себя ей помогли близкие.

Актриса могла даже сорвать съемку / Фото: vokrug.tv/

Роберт Дауни-младший

Знаменитый актер Роберт Дауни-младший страдал от алкоголизма еще в середине 90-х. Зависимость даже привела его в тюрьму. Бороться с алкогольной зависимостью Роберту помогала его супруга. Уже долгие годы он не пьет и ведет здоровый образ жизни, оправдывая возложенный на него образ Железного человека.

Сейчас актер ведет правильный образ жизни / Фото: https://www.1zoom.ru/

Джонни Депп

Черная полоса в жизни Джонни Деппа началась в марте 2015 года, когда съемки пятой части "Пиратов Карибского моря" пришлось остановить и-за травмы актера. Как он ее получил? Депп после длительного периода трезвости сорвался, напился с друзьями и пробил кулаком стеклянную дверь во время ссоры с женой по телефону. Джонни периодически вынужден вести борьбу с алкоголем.

В 2015 году Джонни Депп снова сорвался / Фото: Getty Images

Юрий Николаев

Легендарный телеведущий Юрий Николаев в интервью рассказывал, что лечился от алкоголизма несколько лет, меняя клиники. И только в 1983 году он смог побороть зависимость и вернуться на телевидение.

Юрий Николаев лечился в разных клиниках / Фото: vokrug.tv/

Дэниел Рэдклифф

В это верится с трудом, но звезда "Гарри Поттера" пристрастился к алкоголю в 18 лет. Он пил каждый день, мог заявиться на съемки в нетрезвом состоянии, а затем вернуться домой и снова пить. В 2010 году ему удалось справиться с проблемой. Позже он признавался, что боялся стать частью подборок "Где эти дети-актеры сейчас".

Звезда "Гарри Поттера" переживает о будущем / Фото: https://www.1zoom.ru/

Дмитрий Харатьян

Знаменитый блондин Дмитрий Харатьян имел проблемы с алкоголем в юности, собственно, с момента, когда он стал популярным. Тогда актер часто появлялся на публичных мероприятиях изрядно выпившим. Эта привычка чуть не разрушила его брак, но актеру удалось взять себя в руки и отказаться от спиртного.

Алкоголь едва не разрушил брак артиста / Фото: открытые источники

Алек Болудин

Посещать клуб Анонимных алкоголиков Алек Болдуин начал в 26 лет. И больше 30 лет он вовсе не пьет.

Алек Болдуин уже больше 30 лет не пьет / Фото: Getty Images

Мэттью Перри

Сумасшедшая слава после выхода сериала "Друзья" на экраны едва не испортила жизнь Мэттью Перри, хотя позже он признавался, что любил выпить всегда. Но известность помогла ему справиться с зависимостью – ему просто перестали наливать в барах, аргументируя это: "Я только что прочитал, что вам нельзя пить".

Мэттью Перри любил выпить еще до "Друзей" / Фото: https://www.1zoom.ru/

Александр Домогаров

Российский актер Александр Домогаров несколько раз попадал в больницы из-за алкоголя. Хронические проблемы помогла актеру побороть работа в театре и кино.

У Александра Домогарова были хронические проблемы с алкоголем / Фото: uznayvse

Надеемся, эти инциденты с алкоголем для знаменитостей остались далеко в прошлом.

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