21 січня – День алкогольної незалежності: хто із зірок позбавився згубної звички?

Зірки, що зуміли перебороти алкогольну залежність / Фото: Getty Images

Життєві історії зірок доводять той факт, що із найскладнішої ситуації можна вибратися, якщо докласти зусиль і мати велику мету. В День алкогольної незалежності ми впевнені: для багатьох такі факти про зірок, які подолали алкогольну залежність, можуть стати натхненням.

Зірки, що позбулися алкогольної залежності

Бред Пітт

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Розлучення Джолі та Пітта для світу стало шоком, тим більше, коли Анджеліна звинуватила чоловіка у зловживанні алкоголем. Пізніше, в інтерв'ю GQ, актор розповів, що справді багато років зловживав алкоголем . Все почалося ще за часів коледжу: тоді актор випивав майже кожен день. Звичайно, це наклало свій відбиток і на шлюб із Джолі. В підсумку Бред Пітт вирішив відмовитися від згубної звички. Йому допомогли заняття у реабілітаційному центрі.

Бред Пітт признав проблему з алкоголем / Фото: Getty Images

Лариса Гузєєва

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Зірка кіно та телеведуча Лариса Гузєєва не раз під час інтерв'ю або на зйомках "Давай одружимося" відверто говорила, що мала проблеми з алкоголем. Випивати вона почала у першому шлюбі – назло чоловікові-наркоману. Позбутися пристрасті до алкоголю їй допомогло кодування та сила волі.

Проблеми з алкоголем у Гузєєвої почалися у першому шлюбі / Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_/

Памела Андерсон

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Голлівудська актриса та модель Памела Андерсон лише у 2014 році відверто розповіла, як багато років зловживала алкоголем. Так вона намагалася заглушити біль від пережитого у дитинстві фізичного насильства. У її житті були також наркотики. Вести тверезе життя їй вдалося лише після того, як вона звернулася до фахівців.

Памела Андерсон алкоголем хотіла заглушити травми дитинства / Фото: Getty Images

Шайа Лабаф

Скандально відомого актора неодноразово бачили у нетверезому стані. Якось його навіть заарештували за порушення громадського порядку прямо в бродвейському театрі під час мюзиклу "Кабаре". Із зали його виводили в кайданках, актор також встиг плюнути поліцейському в обличчя. У зв'язку із ситуацією ЛаБафа засудили до 6 місяців обов'язкового лікування у реабілітаційному центрі.

Шая ЛаБаф постійно опиняється в епіцентрі скандалів / Фото: Getty Images

Кейт Мосс

Знаменита модель Кейт Мосс у юності вела досить бурхливий спосіб життя. Папараці неодноразово фотографували зірку подіуму у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Їй також доводилося проходити лікування, але й зриви траплялися регулярно. Зараз Кейт Мосс намагається тримати себе в руках, щоб не допускати фривольних ситуацій, де жадоба алкоголю чи наркотиків могла б узяти гору над нею.

Кейт Мосс в юності вела веселий спосіб життя / Фото: instagram.com/katemossagency

Григорій Лепс

Відомий співак Григорій Лепс неодноразово в інтерв'ю розповідав, що любив випити. Більше того, його трек "Рюмка водки на столе" стала беззмінним супутником усіх тусовок у караоке. Але все ж таки з роками з'явилися проблеми зі здоров'ям, через які артистові довелося переглянути своє ставлення до алкоголю. Через проблеми з підшлунковою співак мало не помер. Зараз Лепс намагається контролювати себе і за рідкісними винятками майже не п'є.

Григорій Лепс з часом переглянув свої погляди на алкоголь / Фото: instagram.com/gvleps

Брітні Спірс

У житті Брітні Спірс проблеми з алкоголем почалися на тлі жахливої депресії та проблем в особистому житті, які у неї трапилися у 2000-х. На щастя, пройшовши реабілітацію (кілька разів), співачці вдалося приборкати потяг до згубних звичок. Зараз вона активно займається спортом, багато танцює, радість у її життя привносить молодий наречений Сем Асгарі.

Брітни Спірс в 2000-х пережила непростий період / Фото: https://www.1zoom.ru/

Дана Борисова

Російська телеведуча та світська левиця Дана Борисова у 2008-му році стала героїнею всіх таблоїдів на тлі скандального розлучення з чоловіком. Тоді стало відомо, що артистка вживала алкоголь та наркотики. Рідним вдалося допомогти зірці: вона пройшла лікування та зараз пропагує здоровий спосіб життя.

Дана Борисова зуміла справитися з проблемою / Фото: instagram.com/danaborisova_official

Бен Аффлек

Голлівудський красень Бен Аффлек довгі роки самостійно боровся з алкоголізмом, а нещодавно навіть натякнув, що причиною потягу до алкоголю став його шлюб із Дженніфер Гарнер (за ці слова він пізніше вибачився). Алкоголь, з чуток, був ключовою причиною їхнього розлучення. Але зараз артисту вдалося впоратися з проблемою, а щастя він віднайшов із Дженніфер Лопес.

Бен Аффлек не раз був у рехабі / Фото: https://www.1zoom.ru/

Ліндсі Лохан

Ставши популярною надто рано, Ліндсі Лохан не впоралася з цією ношею і вдалася до алкоголю та наркотиків. У 2000-х акторку буквально неможливо було застати тверезою, раз у раз вона потрапляла в об'єктиви папараці. Не раз вона лікувалася в рехабі, але потім знову зривалася. Судячи зі свіжих новин, у її житті все налагодилося і вона готується до весілля.

Ліндси Лохан не справилась з ранньою славою / Фото: https://www.1zoom.ru/

Мел Гібсон

Легендарний актор Мел Гібсон також часто опинявся у центрі скандалів через свою поведінку в стані алкогольного сп'яніння. Він міг неетично висловлюватися, битися чи ображати когось, за що потім йому доводилося вибачатися.

Мел Гібсон не раз потрапляв у скандали через свої п'яні витівки / Фото: Getty Images

Тетяна Догілєва

Російська актриса та режисерка Тетяна Догілєва не приховує, що багато років мала проблеми з алкоголем. Вона навіть могла зривати зйомки, що, звичайно, негативно позначилося на її репутації. Повернути ій саму себе допомогли близькі.

Актриса могла навіть зірвати зйомку / Фото: vokrug.tv/

Роберт Дауні-молодший

Знаменитий актор Роберт Дауні-молодший страждав на алкоголізм ще в середині 90-х. Залежність навіть привела його до в'язниці. Боротися з алкогольною залежністю Роберту допомагала його дружина. Вже довгі роки він не п'є і веде здоровий спосіб життя, виправдовуючи покладений на нього образ Залізної людини.

Зараз актор веде правильный спосіб життя / Фото: https://www.1zoom.ru/

Джонні Депп

Чорна смуга у житті Джонні Деппа розпочалася у березні 2015 року, коли зйомки п'ятої частини "Піратів Карибського моря" довелося зупинити через травму актора. Як він її одержав? Депп після тривалого періоду тверезості зірвався, напився з друзями та пробив кулаком скляні двері під час сварки з дружиною по телефону. Джонні періодично змушений боротися з алкоголем.

У 2015 році Джонні Депп знову зірвався / Фото: Getty Images

Юрій Ніколаєв

Легендарний телеведучий Юрій Ніколаєв в інтерв'ю розповідав, що лікувався від алкоголізму кілька років, змінюючи клініки. І лише 1983 року він зміг подолати залежність та повернутися на телебачення.

Юрій Ніколаєв лікувався в різних клініках / Фото: vokrug.tv/

Деніел Редкліфф

У це віриться важко, але зірка "Гаррі Поттера" пристрастився до алкоголю у 18 років. Він пив щодня, міг заявитись на зйомки у нетверезому стані, а потім повернутися додому і знову пити. У 2010 році йому вдалося впоратися із проблемою. Пізніше він зізнавався, що боявся стати частиною добірок "Де ці діти-актори зараз".

Зірка "Гаррі Поттера" переживає через майбутнє / Фото: https://www.1zoom.ru/

Дмитро Харатьян

Знаменитий блондин Дмитро Харатьян мав проблеми з алкоголем у юності, власне, з моменту, коли він став популярним. Тоді актор часто з'являвся на публічних заходах добряче напідпитку. Ця звичка мало не зруйнувала його шлюб, але акторові вдалося взяти себе в руки і відмовитися від спиртного.

Алкоголь ледве не зруйнував шлюб артиста / Фото: открытые источники

Алек Болдвін

Відвідувати клуб Анонімних алкоголіків Алек Болдвін розпочав у 26 років. І понад 30 років він зовсім не п'є.

Алек Болдуин вже більше 30 років не вживає алкоголю / Фото: Getty Images

Меттью Перрі

Божевільна слава після виходу серіалу "Друзі" на екрани ледь не зіпсувала життя Меттью Перрі, хоча пізніше він зізнавався, що любив випити завжди. А популярність допомогла йому впоратися із залежністю – йому просто перестали наливати в барах, аргументуючи це: "Я щойно прочитав, що вам не можна пити".

Меттью Перрі любив випити ще до "Друзів" / Фото: https://www.1zoom.ru/

Олександр Домогаров

Російський актор Олександр Домогаров кілька разів потрапляв до лікарень через алкоголь. Хронічні проблеми допомогла актору подолати робота у театрі та кіно.

У Олександра Домогарова були хронічні проблеми з алкоголем / Фото: uznayvse

Сподіваємось, ці інциденти з алкоголем для знаменитостей залишилися далеко у минулому.

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