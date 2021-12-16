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Лариса Гузеева столкнулась со сложными последствиями коронавируса – у нее почти пропал голос

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня
16 декабря, 16:13
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Зрителей удивил голос известной актрисы и телеведущей. Она призналась, что продолжает восстанавливаться после тяжелой формы коронавируса
Телеведущая борется с последствиями коронавируса
Телеведущая борется с последствиями коронавируса / Фото: Скриншот из YouTube

Лариса Гузеева постоянно появляется на телеэкранах, поэтому зрители не могли не заметить изменения в ее голосе – у многих сложилось впечатление, что она говорит через силу. Даже ее коллега Роза Сябитова обратила на это внимание и спросила о самочувствии.

Актриса призналась, что с ней такое произошло после коронавируса.

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Представляете, после ковида вот такая ерунда – то одно, то другое. Не знаю, что с горлом. Болит оно, – поделилась 62-летняя звезда.

Проблемы с голосом не единственное последствие болезни, с которым ей пришлось столкнутся. Лариса находилась в медучреждении почти месяц и за это время набрала вес.

Это такой кошмар, когда ты под капельницами, раздутая, как шар, вен нет, провода. Там, где я была, туда не надо, это ужас, – сказала Гузеева.

Лариса Гузеева тяжело переболела COVID-19
Лариса Гузеева тяжело переболела COVID-19 / Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_/

Знаменитость сейчас активно занимается спортом и соблюдает специальную диету, чтобы сбросить несколько килограммов и привести себя в форму. Некоторые пользователи Сети оставляли на ее странице осуждающие комментарии по этому поводу, но телеведущая резко ответила им.

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Столько злобы и ненависти к переболевшим и выжившим я не встречала, нормальный человек это понять не может. Особая ненависть и злоба к людям публичным, в частности, к моим коллегам Наде Бабкиной, Александру Васильеву, ну, и как без меня… Людоеды, остановитесь.

А вот поклонники Ларисы Гузеевой поддержали ее и отметили профессионализм:

Скриншот: YouTube

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