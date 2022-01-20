Анатолию Евдокименко исполнилось бы 80: смотрим архивные фото Ротару с мужем

Ротару и Евдокименко прожили в браке 34 счастливых года / Фото: открытые источники, "Сегодня"
20 января 1942 года родился Анатолий Евдокименко, украинский музыкант, руководитель ансамбля "Червона рута", муж Софии Ротару. Сегодня ему исполнилось бы 80 лет. Как дань памяти артисту вспоминаем его архивные фото с супругой, которые так редко появляются в Сети.
Сегодня София Ротару также опубликовала трогательный кадр в память о любимом, рана от потери до сих пор еще болит.
Напомним, история знакомства этой известной пары была довольно нетривиальной. Так, юная София Ротару, выиграв один из конкурсов самодеятельности, попала на обложку журнала "Украина". Увидев харизматичную брюнетку на обложке, Анатолий влюбился в артистку. Вскоре они познакомились и лично.
Свадьба состоялась в 1968 году. Кстати, Анатолий Евдокименко руководил ансамблем "Червона рута", где выступала София Ротару.
Уже через 2 года, в 1970 году, у пары родился сын Руслан.
Совмещая личную жизнь, воспитание сына и творчество, пара шла вместе по жизни. В счастливом браке они прожили 34 года.
Кстати, муж был режиссером-постановщиком всех концертных программ Ротару.
Скончался Анатолий Евдокименко 23 октября 2002 года, на 61-м году жизни, от инсульта.
В 2003 году улицу в Черновцах, на которой жил Анатолий Евдокименко, назвали его именем.
После смерти мужа София Михайловна замуж больше не выходила.
Как бы ни приписывали в Сети певице романы, она опровергала слухи и не раз говорила, что муж – ее единственная любовь.
Напомним, ранее мы вспоминали, как после смерти Мурата Насырова живет его семья.