Анатолию Евдокименко исполнилось бы 80: смотрим архивные фото Ротару с мужем

Ротару и Евдокименко прожили в браке 34 счастливых года / Фото: открытые источники, "Сегодня"

20 января 1942 года родился Анатолий Евдокименко, украинский музыкант, руководитель ансамбля "Червона рута", муж Софии Ротару. Сегодня ему исполнилось бы 80 лет. Как дань памяти артисту вспоминаем его архивные фото с супругой, которые так редко появляются в Сети.

Сегодня София Ротару также опубликовала трогательный кадр в память о любимом, рана от потери до сих пор еще болит.

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София Ротару почтила память мужа в Instagram / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Напомним, история знакомства этой известной пары была довольно нетривиальной. Так, юная София Ротару, выиграв один из конкурсов самодеятельности, попала на обложку журнала "Украина". Увидев харизматичную брюнетку на обложке, Анатолий влюбился в артистку. Вскоре они познакомились и лично.

То самое фото Софии Ротару на обложке журнала "Украина" / Фото: Instagram: sofiarotaru_fan

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Свадьба состоялась в 1968 году. Кстати, Анатолий Евдокименко руководил ансамблем "Червона рута", где выступала София Ротару.

Красивая свадьба Ротару и Евдокименко / Фото: instagram.com/rus_yevdokymenko

Уже через 2 года, в 1970 году, у пары родился сын Руслан.

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Совмещая личную жизнь, воспитание сына и творчество, пара шла вместе по жизни. В счастливом браке они прожили 34 года.

София Ротару понравилась Анатолию Евдокименко буквально с первого взгляда / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Кстати, муж был режиссером-постановщиком всех концертных программ Ротару.

Евдокименко поддерживал супругу в ее творческих начинаниях / Фото: открытые источники

Скончался Анатолий Евдокименко 23 октября 2002 года, на 61-м году жизни, от инсульта.

Певица до сих пор скорбит по мужу... / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

В 2003 году улицу в Черновцах, на которой жил Анатолий Евдокименко, назвали его именем.

София Ротару с супругом Анатолием Евдокименко / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

После смерти мужа София Михайловна замуж больше не выходила.

Ротару и Евдокименко прожили в счастливом браке 34 года / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Как бы ни приписывали в Сети певице романы, она опровергала слухи и не раз говорила, что муж – ее единственная любовь.

Певица признавалась, что муж – единственная любовь в ее жизни / Фото: uznayvse

Напомним, ранее мы вспоминали, как после смерти Мурата Насырова живет его семья.