Анатолію Євдокименку виповнилося б 80: дивимося архівні фото Ротару з чоловіком

Ротару та Євдокименко прожили в шлюбі 34 щасливих роки / Фото: открытые источники, "Сегодня"

20 січня 1942 року народився Анатолій Євдокименко, український музикант, керівник ансамблю "Червона рута", чоловік Софії Ротару. Сьогодні йому виповнилося б 80 років. Як данину пам'яті артисту, згадуємо його архівні фото з дружиною, які так рідко з'являються у Мережі.

Сьогодні Софія Ротару також опублікувала зворушливий кадр на згадку про коханого, рана від втрати досі ще болить.

Реклама

Софія Ротару віддала дань пам'яті чоловіку в Instagram / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Нагадаємо, історія знайомства цієї відомої пари була досить нетривіальною. Так, юна Софія Ротару, вигравши один із конкурсів самодіяльності, потрапила на обкладинку журналу "Україна". Побачивши харизматичну брюнетку на обкладинці, Анатолій закохався у артистку. Незабаром вони познайомилися особисто.

Те саме фото Софії Ротару на обкладинці журналу "Україна" / Фото: Instagram: sofiarotaru_fan

Реклама

Весілля відбулося 1968 року. До речі, Анатолій Євдокименко керував ансамблем "Червона рута", де виступала Софія Ротару.

Красиве весілля Ротару та Євдокименко / Фото: instagram.com/rus_yevdokymenko

Вже через 2 роки, 1970 року, у пари народився син Руслан.

Реклама

Поєднуючи особисте життя, виховання сина та творчість, пара йшла разом по життю. У щасливому шлюбі вони прожили 34 роки.

Софія Ротару сподобалась Анатолію Євдокименко буквально з першого погляду / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

До речі, чоловік був режисером-постановником усіх концертних програм Ротару.

Євдокименко підтримував дружину у всіх її творчих починаннях / Фото: открытые источники

Помер Анатолій Євдокименко 23 жовтня 2002 року, на 61-му році життя, від інсульту.

Співачка до сих пір сумує за чоловіком... / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

2003 року вулицю у Чернівцях, на якій жив Анатолій Євдокименко, назвали його ім'ям.

Софія Ротару з чоловіком Анатолієм Євдокименко / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Після смерті чоловіка Софія Михайлівна заміж не виходила.

Ротару та Євдокименко прожили у щасливому шлюбі 34 роки / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Хоч би як приписували в Мережі співачки романи, вона спростовувала чутки і не раз говорила, що чоловік – її єдине кохання.

Співачка зізнавалась, що чоловік – єдине кохання у її житті / Фото: uznayvse

Нагадаємо, раніше ми згадували, як після смерті Мурата Насирова живе його сім'я.