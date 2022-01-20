Анатолію Євдокименку виповнилося б 80: дивимося архівні фото Ротару з чоловіком

Ротару та Євдокименко прожили в шлюбі 34 щасливих роки / Фото: открытые источники, "Сегодня"
20 січня 1942 року народився Анатолій Євдокименко, український музикант, керівник ансамблю "Червона рута", чоловік Софії Ротару. Сьогодні йому виповнилося б 80 років. Як данину пам'яті артисту, згадуємо його архівні фото з дружиною, які так рідко з'являються у Мережі.
Сьогодні Софія Ротару також опублікувала зворушливий кадр на згадку про коханого, рана від втрати досі ще болить.
Нагадаємо, історія знайомства цієї відомої пари була досить нетривіальною. Так, юна Софія Ротару, вигравши один із конкурсів самодіяльності, потрапила на обкладинку журналу "Україна". Побачивши харизматичну брюнетку на обкладинці, Анатолій закохався у артистку. Незабаром вони познайомилися особисто.
Весілля відбулося 1968 року. До речі, Анатолій Євдокименко керував ансамблем "Червона рута", де виступала Софія Ротару.
Вже через 2 роки, 1970 року, у пари народився син Руслан.
Поєднуючи особисте життя, виховання сина та творчість, пара йшла разом по життю. У щасливому шлюбі вони прожили 34 роки.
До речі, чоловік був режисером-постановником усіх концертних програм Ротару.
Помер Анатолій Євдокименко 23 жовтня 2002 року, на 61-му році життя, від інсульту.
2003 року вулицю у Чернівцях, на якій жив Анатолій Євдокименко, назвали його ім'ям.
Після смерті чоловіка Софія Михайлівна заміж не виходила.
Хоч би як приписували в Мережі співачки романи, вона спростовувала чутки і не раз говорила, що чоловік – її єдине кохання.
Нагадаємо, раніше ми згадували, як після смерті Мурата Насирова живе його сім'я.