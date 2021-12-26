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София Ротару сменила имидж и теперь выглядит старше своих лет (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
26 декабря, 11:09
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Певица приняла участие в новогоднем шоу на российском "Первом канале"
София Ротару поменяла прическу - как сейчас выглядит певица
София Ротару поменяла прическу - как сейчас выглядит певица / Фото: instagram.com/new_year_tv

Софии Михайловне – 74. Она всегда отличалась яркой внешностью, а сейчас выглядит так же хорошо, как и в молодости. Отчасти это благодаря косметологическим и хирургическим процедурам, которых звезда сделала немало.

Но иногда испортить все может неудачная прическа. Для шоу "Новогодняя ночь на Первом. 30 лет спустя" Ротару сделали укладку, которая очень старит артистку.

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София Ротару сменила имидж
София Ротару сменила имидж / Фото: instagram.com/new_year_tv

Однако в Сети многие поклонники Софии сравнивают ее новый образ с образом в 1992-м.

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София Ротару в новогоднем шоу на "Первом канале"
София Ротару в новогоднем шоу на "Первом канале" / Фото: instagram.com/new_year_tv

Вот, как София Ротару выглядела 30 дет назад на новогоднем концерте:

София Ротару в 1992 году
София Ротару в 1992 году / Фото: YouTube

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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