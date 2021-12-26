София Ротару сменила имидж и теперь выглядит старше своих лет (фото)

Софии Михайловне – 74. Она всегда отличалась яркой внешностью, а сейчас выглядит так же хорошо, как и в молодости. Отчасти это благодаря косметологическим и хирургическим процедурам, которых звезда сделала немало.
Но иногда испортить все может неудачная прическа. Для шоу "Новогодняя ночь на Первом. 30 лет спустя" Ротару сделали укладку, которая очень старит артистку.
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Однако в Сети многие поклонники Софии сравнивают ее новый образ с образом в 1992-м.
Вот, как София Ротару выглядела 30 дет назад на новогоднем концерте: