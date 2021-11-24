Ани Лорак показала себя совсем юной и рассказала о трудностях в творчестве

Ани Лорак показала архивные записи / Фото: instagram.com/anilorak

Певица, которая выступит на концерте Москве, поделилась своими архивными видео в Instagram.

Реклама

На записях поклонники исполнительницы увидели ее в начале творческого пути. Архивные кадры Лорак сопровождает песня "Стала сильней" из нового альбома, который певица презентовала совсем недавно.

Фото – instagram.com/anilorak

Лорак рассказала, что часто сталкивалась с трудностями на своем пути. По словам исполнительницы вокруг нее было много людей, которые не верили в нее и не поддерживали, но ей удалось справиться с общественным мнением и двигаться вперед.

День за днем, преодолевая трудности, преодолевая усталость, преодолевая эмоциональное давление, я, не оглядываясь, шла к своей цели. У меня было огромное желание, вера и упорство. И теперь, спустя время, я могу сказать: Да, я стала сильней, – подписала видео Лорак.

Фото – instagram.com/anilorak

В комментариях фанаты высказали свое восхищение в адрес Лорак. Многие поблагодарили ее за творчество и вдохновение, а также написали множество комплиментов.

Реклама

"Лучшая"

"Ваша история восхищает. Каролина, спасибо за любовь и искренность"

"Каролина, вы настоящий мотиватор и пример для многих!"

"Вы такая сильная, гордимся вами"

"Какой шедевр"

Фото – instagram.com/anilorak

Больше новостей об артистке: