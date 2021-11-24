Ани Лорак показала себя совсем юной и рассказала о трудностях в творчестве

Ани Лорак показала архивные записи / Фото: instagram.com/anilorak
Певица, которая выступит на концерте Москве, поделилась своими архивными видео в Instagram.
На записях поклонники исполнительницы увидели ее в начале творческого пути. Архивные кадры Лорак сопровождает песня "Стала сильней" из нового альбома, который певица презентовала совсем недавно.
Лорак рассказала, что часто сталкивалась с трудностями на своем пути. По словам исполнительницы вокруг нее было много людей, которые не верили в нее и не поддерживали, но ей удалось справиться с общественным мнением и двигаться вперед.
День за днем, преодолевая трудности, преодолевая усталость, преодолевая эмоциональное давление, я, не оглядываясь, шла к своей цели. У меня было огромное желание, вера и упорство. И теперь, спустя время, я могу сказать: Да, я стала сильней, – подписала видео Лорак.
В комментариях фанаты высказали свое восхищение в адрес Лорак. Многие поблагодарили ее за творчество и вдохновение, а также написали множество комплиментов.
- "Лучшая"
- "Ваша история восхищает. Каролина, спасибо за любовь и искренность"
- "Каролина, вы настоящий мотиватор и пример для многих!"
- "Вы такая сильная, гордимся вами"
- "Какой шедевр"
Больше новостей об артистке:
- Кто "заказал" Лорак: артистка намекнула, как началась ее "травля" из-за гастролей в РФ.
- Ани Лорак в купальнике вылезла на крышу высотки (фото).