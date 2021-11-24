Ані Лорак показала себе зовсім юною і розповіла про труднощі у творчості

Ані Лорак показала архівні записи / Фото: instagram.com/anilorak
Співачка, яка виступить на концерті Москві, поділилася своїми архівними відео в Instagram.
На записах шанувальники виконавиці побачили її на початку творчого шляху. Архівні кадри Лорак супроводжує пісня "Стала сильнее" з нового альбому, який співачка презентувала зовсім недавно.
Лорак розповіла, що часто стикалася із труднощами на своєму шляху. За словами виконавиці, навколо неї було багато людей, які не вірили в неї і не підтримували, але їй вдалося впоратися з громадською думкою і рухатися вперед.
День за днем, долаючи труднощі, долаючи втому, долаючи емоційний тиск, я, не оглядаючись, йшла до своєї мети. У мене було величезне бажання, віра та завзятість. І тепер, згодом, я можу сказати: Так, я стала сильнішою, – підписала відео Лорак.
У коментарях фанати висловили своє замилування на адресу Лорак. Багато хто подякував їй за творчість і натхнення, а також написав безліч компліментів.
- "Краща"
- "Ваша історія захоплює. Кароліна, дякую за кохання та щирість"
- "Кароліна, ви справжній мотиватор та приклад для багатьох!"
- "Ви така сильна, пишаємося вами"
- "Який шедевр"
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