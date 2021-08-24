Ани Лорак сменила два горячих наряда на Новой волне (фото)

Ани Лорак сменила два наряда на "Новой волне" / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак стала одной из многочисленных звездных гостей "Новой волны" в Сочи. Кроме нее, к слову, на фестиваль приехала и Светлана Лобода, которая вчера выступила с номером от украинского режиссера.

Для очередного праздничного вечера в Сочи Каролина выбрала два сексуальных аутфите. Первый – обтягивающий комбинезон ярко-желтого цвета. В нем звезда появилась на красной дорожке.

Уже на сцену Ани Лорак вышла в коротком блестящем платье. Артистка выступила на конкурсе вместе со своим другом и певцом Сергеем Лазаревым.

Сергей Лазарев и Ани Лорак / Фото: stories/newwave_official

В невероятном образе Лорак позже позировала перед камерами.

Ани Лорак на Новой волне / Фото: instagram.com/stories/anilorak

Ранее на "Новой волне" Ани Лорак рассказала в интервью о планах на будущее – уже в новом сезоне выйдет ее полноценный альбом, а также песня, записанная на украинском языке.

Перед тем, как отправиться на "Новую волну" в Сочи, Ани Лорак впервые за много лет выступила в Украине. На двух концертах в Одессе были sold out.

Весной Ани впервые за долгое время побывала на украинской радиостанции, где презентовала свою песню "Наполовину".

Известный продюсер рассказал о дружбе с Ани Лорак и о ее выступлениях в России:

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