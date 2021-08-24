Ані Лорак змінила два гарячих вбрання на Новій хвилі (фото)

Ані Лорак змінила два наряди на "Новій хвилі" / Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак стала однією з численних зіркових гостей "Нової хвилі" в Сочі. Крім неї, до речі, на фестиваль приїхала і Світлана Лобода, яка вчора виступила з номером від українського режисера.

Для чергового святкового вечора в Сочі Кароліна обрала два сексуальних аутфіти. Перший – це комбінезон яскраво-жовтого кольору, що підкреслив форми виконавиці. У ньому зірка з'явилася на червоній доріжці.

Вже на сцену Ані Лорак вийшла в короткій блискучій сукні. Артистка виступила на конкурсі разом зі своїм другом і співаком Сергієм Лазарєвим.

Сергій Лазарєв і Ані Лорак / Фото: stories / newwave_official

У неймовірному образі Лорак пізніше позувала перед камерами.

Ані Лорак на Новій хвилі / Фото: instagram.com/stories/anilorak

Раніше на "Новій хвилі" Ані Лорак розповіла в інтерв'ю про плани на майбутнє – вже в новому сезоні вийде її повноцінний альбом, а також пісня, записана українською.

Перед тим, як відправитися на "Нову хвилю" в Сочі, Ані Лорак вперше за багато років виступила в Україні. На двох концертах в Одесі були sold out.

Навесні Ані вперше за довгий час побувала на українській радіостанції, де презентувала свою пісню "Наполовину".

Відомий продюсер розповів про дружбу з Ані Лорак та про її виступи у Росії:

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