Барбра Стрейзанд: Путинская пропаганда о „денацификации" — пожалуй, самая большая ложь века

Барбра Стрейзанд не стала молчать / Фото: Getty Images

Идет третий день вторжения России в Украину. К ситуации не остается равнодушных, на Западе в том числе. Весь цивилизованный мир понимает всю дикость имперских намерений Путина, и все новые и новые обращения звезд подтверждают сплоченность в понимании вопроса.

Не смогла остаться равнодушной к ситуации легендарная актриса и певица Барбра Стрейзанд, у которой, как вы знаете, украинские корни. На своей странице в Твиттере она осудила действия Путина и то, чем он прикрывается, совершая вторжение.

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скриншот из Твиттера Барбры Стрейзанд

Мои дедушка с бабушкой по отцовской линии иммигрировали из Украины, и мое сердце болит за отважных людей, которые сражаются с российским вторжением. Путинская пропаганда о „денацификации" — пожалуй самая большая ложь века,

- прямо написала Барбра, за что мы ей очень благодарны.

Также напомним, что уже огромное число западных деятелей культуры и просто влиятельных людей высказались в поддержку Украины.

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