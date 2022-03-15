Бегут с тонущего корабля! Путинские пропагандисты массово выезжают за границу

Российские журналисты массово покидают страну / Фото: Facebook
Многие несогласные с путинской агрессией звезды уже давно покинули страну. Опасаясь за свою жизнь, из россии также уехал скандальный комик Данила Поперечный. Дошел черед и до работников кремлевской пропаганды.
О побеге многих важный лиц госканалов рф заявил известный журналист Роман Супер. По его словам, в журналистских кругах говорят о массовых увольнениях.
Настроение у большинства остающихся сотрудников поганое: "Если б не кредиты, мы бы свалили", – сообщил журналист.
Однако, как пишут российские СМИ, Сергей Брилев опроверг слухи о своем уходе с телеканала и сообщил, что сейчас просто находится в командировке.
Напомним, что ВГТРК – это федеральное телевидение в россии, которое включает в себя самые крупные каналы путинской пропаганды, такие как "Россия-1" и "Россия-24". Лицом ВГТРК является всеми известная "кукла путинского ТВ" Ольга Скабеева.
Мы также не устаем говорить о тех, кто не поддерживает путинские бесчинства в Украине. Многие из артистов были вынуждены покинуть страну.
- Актриса Чулпан Хаматова с коллегами открыто выступила против войны, которую Россия развязала в Украине.
- Певец Алексей Кортнев осудил российскую власть и вспомнил, когда еще она всех обманула.
- Российский актер Алексей Панин осуждает действия Путина и стыдится российского паспорта.
- Блогер Ника Белоцерковская открыто поддержала украинцев.
- Жена Сергея Жигунова поддержала украинцев и сказала россиянам, что им лгут каждый день.
- Блогер Юрий Дудь призвал Путина прекратить войну.
Мы уверены в победе. Всё будет Украина!
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