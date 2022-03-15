Тікають з корабля, що тоне! Путінські пропагандисти масово виїжджають за кордон

Российские журналисты массово покидают страну / Фото: Facebook

Багато зірок, незгодних із путінською агресією, вже давно покинули країну. Побоюючись за своє життя, з Росії також поїхав скандальний комік Данило Поперечний. Дійшла черга і до працівників кремлівської пропаганди.

Про втечу багатьох важливих осіб держканалів рф заявив відомий журналіст Роман Супер. За його словами, у журналістських колах говорять про масові звільнення.

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Настрій у більшості співробітників, що залишаються, поганий: "Якби не кредити, ми б звалили", – повідомив журналіст.

Скріншот – facebook.com/romasuper

Проте як пишуть російські ЗМІ, Сергій Брильов спростував чутки про свій вихід з телеканалу і повідомив, що зараз просто перебуває у відрядженні.

Нагадаємо, що ВДТРК – це федеральне телебачення в Росії, яке включає найбільші канали путінської пропаганди, такі як "Росія-1" і "Росія-24". Особою ВДТРК є відома "лялька путінського ТБ" Ольга Скабєєва.

Ми також не втомлюємося говорити про тих, хто не підтримує путінські безчинства в Україні. Багато хто з артистів був змушений покинути країну.

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Ми впевнені у перемозі. Все буде Україна!

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