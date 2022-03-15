Тікають з корабля, що тоне! Путінські пропагандисти масово виїжджають за кордон

Российские журналисты массово покидают страну / Фото: Facebook
Багато зірок, незгодних із путінською агресією, вже давно покинули країну. Побоюючись за своє життя, з Росії також поїхав скандальний комік Данило Поперечний. Дійшла черга і до працівників кремлівської пропаганди.
Про втечу багатьох важливих осіб держканалів рф заявив відомий журналіст Роман Супер. За його словами, у журналістських колах говорять про масові звільнення.
Настрій у більшості співробітників, що залишаються, поганий: "Якби не кредити, ми б звалили", – повідомив журналіст.
Проте як пишуть російські ЗМІ, Сергій Брильов спростував чутки про свій вихід з телеканалу і повідомив, що зараз просто перебуває у відрядженні.
Нагадаємо, що ВДТРК – це федеральне телебачення в Росії, яке включає найбільші канали путінської пропаганди, такі як "Росія-1" і "Росія-24". Особою ВДТРК є відома "лялька путінського ТБ" Ольга Скабєєва.
Ми також не втомлюємося говорити про тих, хто не підтримує путінські безчинства в Україні. Багато хто з артистів був змушений покинути країну.
- Актриса Чулпан Хаматова з колегами відкрито виступила проти війни, яку Росія розв'язала в Україні.
- Співак Олексій Кортнєв засудив російську владу і згадав, коли вона ще всіх обдурила.
- Російський актор Олексій Панін засуджує дії Путіна та соромиться російського паспорта.
- Блогерка Ніка Білоцерковська відкрито підтримала українців.
- Дружина Сергія Жигунова підтримала українців і сказала росіянам, що їм брешуть щодня.
- Блогер Юрій Дудь закликав Путіна припинити війну.
Ми впевнені у перемозі. Все буде Україна!
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