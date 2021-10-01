Бритни Спирс позировала обнаженной в Instagram после разрыва с отцом-опекуном (фото)

/ Фото: instagram.com/britneyspears
Бритни Спирс празднует первые дни своей свободы! Певица решила сделать это оригинально. Артистка устроила откровенную фотосессию и опубликовав в Instagram свои обнаженные снимки
Игра в Тихом океане никому не повредит!!!! Псссс фото не отредактированы… ванна кривая!!! – подписала снимки певица.
Фанаты оценили такой контент певицы, однако есть и те, кто все-таки переживают за Бритни Спирс.
Что произошло с Бритни Спирс?
Бритни Спирс с 2008 года находилась под полным контролем своего отца, который входил в число 10 ее опекунов. Певица не могла свободно заниматься карьерой, распоряжаться своими же финансами, а также заводить детей. Для этого ей устанавливали внутриматочную спираль, а также заставляли принимать литий.
За опекунство отец Бритни получал годовое пособие. Поклонники певицы уверены, что Джейми Спирс просто использовал свою дочь и грабил ее, прикрываясь заботой.
Впервые Бритни выступила на суде против своего отца в июле этого года. Тогда она и рассказала ужасающие факты об опекунстве и тотальном контроле.
Ранее стало известно, что у Джейми Спирса был доступ к телефону звезды. Он тайно следил за общением дочери и записывал разговоры из ее спальни. Слежка в США карается законом, так что Джейми Спирс может попасть в тюрьму
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