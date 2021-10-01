Брітні Спірс повністю роздяглася після того, як позбулася опіки батька (фото)

/ Фото: instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс святкує перші дні своєї свободи! Співачка вирішила зробити це оригінально. Артистка влаштувала відверту фотосесію і опублікувала в Instagram свої оголені знімки

Гра в Тихому океані нікому не зашкодить !!!! Псссс фото не відредаговані ... ванна крива !!! – підписала знімки співачка.

Брітні Спірс / Фото: instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс / Фото: instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс / Фото: instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс / Фото: instagram.com/britneyspears

Фанати оцінили такий контент співачки, проте є і ті, хто все-таки переживають за Брітні Спірс.

Що сталося з Брітні Спірс?

Брітні Спірс з 2008 року перебувала під повним контролем свого батька, який входив до числа 10 її опікунів. Співачка не могла вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми ж фінансами, а також заводити дітей. Для цього їй встановлювали внутрішньоматкову спіраль, а також змушували приймати літій.

Брітні Спірс позбулася опіки батька / Фото: Getty Images

За опікунство батько Брітні отримував річну допомогу. Шанувальники співачки впевнені, що Джеймі Спірс просто використовував свою дочку і грабував її, прикриваючись турботою.

Вперше Брітні виступила на суді проти свого батька в липні цього року. Тоді вона і розповіла жахливі факти про опікунство і тотальний контроль.

Раніше стало відомо, що у Джеймі Спірса був доступ до телефону зірки. Він таємно стежив за спілкуванням дочки і записував розмови з її спальні. Стеження в США карається законом, тож Джеймі Спірс може потрапити до в'язниці

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