Самые горячие образы Ани Лорак для Новой волны: ТОП от певицы (фото)

Ани Лорак показала свои яркие образы с "Новой волны" / Фото: instagram.com/anilorak

На днях Ани Лорак и Сергей Лазарев презентовали совместную песню на "Новой волне" в Сочи. Тогда на сцену певица вышла в элегантном и достаточно закрытом белом платье.

Но, похоже, это не самый любимый аутфит звезды на конкурсе. потому что в Instagram Лорак собрала свои другие наряды с красной дорожки и вечеринок "Новой волны".

Первый – длинное золотое платье с вырезом и декольте.

Ани Лорак на "Новой волне" / Фото: instagram.com/anilorak

Второй лук – синее ультрамини и босоножки на платформе. Идеально для афтерпати.

Ани Лорак на "Новой волне" / Фото: instagram.com/anilorak

Третий образ – черный ромпер с декольте и ничего лишнего.

Ани Лорак на "Новой волне" / Фото: instagram.com/anilorak

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И последний наряд из ТОПа Лорак – смелое серебряное мини платье, в котором она вышла на сцену.

Ани Лорак на "Новой волне" / Фото: instagram.com/anilorak

Ранее на "Новой волне" Ани Лорак рассказала в интервью о планах на будущее – уже в новом сезоне выйдет ее полноценный альбом, а также песня, записанная на украинском языке.

Перед тем, как отправиться на "Новую волну" в Сочи, Ани Лорак впервые за много лет выступила в Украине. На двух концертах в Одессе были sold out.

Весной Ани впервые за долгое время побывала на украинской радиостанции, где презентовала свою песню "Наполовину".

Известный продюсер рассказал о дружбе с Ани Лорак и о ее выступлениях в России:

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