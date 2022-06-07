Дочь Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна впервые пошла в школу за границей (фото)

Нина Матвиенко-младшая пошла в школу / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

В начале полномасштабной войны Тоня Матвиенко уехала на запад Украины, а затем приняла приглашение родственников – и отправилась в Португалию с младшей дочерью Ниной и старшей – Ульяной.

Вскоре певица вместе с детьми перебралась в Германию, где впервые с 25 февраля они встретились с Ниной Матвиенко. Там Тоня с Ниной Митрофановной выступали на благотворительных концертах, собирая деньги для Украины.

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Тоня призналась, что ее мама планирует вернуться на Родину. А вот она с дочками поехала в Великобританию, где ее шестилетняя Нина впервые переступила порог школы.

Дочь Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Первое "сентября" Нины Матвиенко младшей. Сегодня Нина впервые перешагнула порог школы. К сожалению, раньше времени. Отпразднуем первый учебный день в Великобритании. Мы знаем, что здесь временно, однако ребенок должен двигаться вперед, познавать мир, узнавать что-то новое. Сегодня мы с Ниной переживаем большой стресс, потому что столкнулись с чем-то новым. Благодарна всем, кто дал нам убежище и помощь в новой стране, – подписала фото Матвиенко в Instagram.

Певица верит, что 1 сентября Нина, как и все дети из разных уголков Украины, "будут переступать порог школы в свободной, независимой и непобедимой Украине".

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Отметим, что муж Тони Матвиенко, певец Арсен Мирзоян, как и многие мужчины, остался в Украине. Недавно появились слухи о том, что супруги больше не вместе, однако в эксклюзивном комментарии для сайта "Сегодня" артистка объяснила, что это не так.

Напомним, в апреле Тоня Матвиенко отмечала 41-летие. Мы показывали, как изменилась певица за эти годы.