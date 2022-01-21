"Дважды коронованные": кто из звезд подхватил COVID-19 после зимних каникул

Кто из звезд повторно заболел коронавирусом. / Фото: Instagram

Недавно у звезд был период перезарядки и восстановления. Кто-то путешествовал в далекие экзотические края, как вот Злата Огневич в Африку, а кто-то предпочитал горнолыжные курорты.

Впрочем, как выяснилось, праздничные путешествия у знаменитостей прошли не без последствий – кумиры многих начали активно сообщать своим фанам в Сети, что заразились COVID-19. "Сегодня" проследили и готовы вам рассказать, кто из артистов заболел после релакса.

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Настя Ивлеева

Настя Ивлеева / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Еще совсем недавно Insta-дива отдыхала в солнечной Мексике, наслаждаясь райскими пейзажами. На днях блогер вернулась в Москву, где уже успела устроить скандал в магазине. Ивлеева уже планировала с головой погрузиться в работу, но что-то пошло не так.

Я заболела, представьте. Прикол в том, что у меня прививка, но это не спасло. У моей подруги две прививки. И знаете что? Она тоже болеет, – поделилась Настя.

Это уже во второй раз звезда сталкивается с вирусом. После обнаружения неприятных симптомов она до последнего надеялась, что это обычная простуда, но тест на коронавирус показал положительный результат.

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Анна Неплях

Анна Неплях призналась, что хочет быть многодетной мамой / Фото: instagram.com/neplyah/

"Мисс Украина Вселенная-2021" отдыхала в мексиканском Тулуме, где и заболела коронавирусом. Сама Аня рассказывала, что болезнь начала проявляться у нее еще в самолете во время рейса в Украину.

Впрочем по прилету Неплях получила отрицательный тест, а уже через несколько дней у нее все же подтвердили вирус.

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Ровно год назад я болела в последний раз и это была корона. Тогда я чувствовала себя ужасно и реально думала, что откинусь, – сказала модель.

Из симптомов девушка отметила: проблемы с дыханием, головные боли, слабость, сонливость, кашель и насморк. В Сети Неплях в шутку заявила фолловерам: "Дважды коронованная". Однако на этот раз модель надеется, что болезнь у нее пройдет легко.

Олег Басилашвили

Олег Басилашвили снова подхватил коронавирус. / Фото: Скриншот из YouTube

Легендарный актер хоть и соблюдает дистанцию и избегает места скопления людей, однако недавно у него снова обнаружили COVID-19.

По словам Басилашвили, пока течение болезни бессимптомное. Сейчас он находится на самоизоляции и поддерживает связь с врачами, которые в случае чего, окажут ему необходимую помощь.

В 2021 году Олег Валерианович уже был госпитализирован с подтвержденным вирусом. Тогда течение болезни было в тяжелой форме – артисту пришлось провести определенное время в больнице. Впоследствии он сообщал, что вакцинировался.

Команда Адель

Певица Адель рассказала, как спорт помог ей пережить развод / Фото: Getty Images

Сегодня британская певица сообщила со слезами на глазах, что половина ее команды легла с коронавирусом . Поэтому артистке пришлось отменить концерты! Известно, что Адель хотела давать по два концерта каждые выходные вплоть до апреля, впрочем, планы придется поменять.

Мне очень жаль, но мое шоу не готово. Мы сделали абсолютно все возможное, чтобы успеть, и сделать его достаточно хорошим для вас, но задержка доставки техники и ковид все разрушили. Половина моей команды легла с коронавирусом. Закончить шоу невозможно, – говорила звезда.

Напомним, на днях стало известно, что от вируса умерла чешская певица Гана Горка. Как сообщали, артистка специально заразился COVID-19.