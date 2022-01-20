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Вакцинированный Олег Басилашвили снова подхватил коронавирус

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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20 января, 18:44
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В прошлом году легендарный актер уже переболел коронавирусом. Тогда болезнь протекала в тяжелой форме, артисту даже пришлось лечь в больницу
Олег Басилашвили снова подхватил коронавирус.
Олег Басилашвили снова подхватил коронавирус. / Фото: Скриншот из YouTube

На днях стало известно, что Олег Басилашвили во второй раз заразился COVID-19. Как рассказывал артист, сначала он сдавал ПЦР-тест, который показал отрицательный результат, однако потом анализ оказался положительным.

Сделали нам тест, который показал абсолютное отсутствие всяких этих бацилл. А через три дня сделали еще раз тест, который показал, что мы заражены этим коронавирусом, – поделился Басилашвили, сообщает "КП".

Сейчас 87-летний актер находится на самоизоляции. Он активно поддерживает связь с врачами, которые в случае чего, окажут ему необходимую помощь.

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В прошлом году актер тяжело перенес болезнь.
В прошлом году актер тяжело перенес болезнь. / Фото: Скриншот из YouTube

Как именно заразился – актер не понимает, ведь он несколько месяцев находится на самоизоляции на даче. По словам Басилашвили, пока болезнь протекает бессимптомно.

Внешних признаков у меня нет. Ничего не болит. Нет насморка, ничего. Температура тоже нормальная. Но надо какой-нибудь карантин пройти. Сейчас сижу дома. Так что пока все нормально. И у домашних, и у меня, – заявил актер.

Как объяснил артист, из-за пандемии последние два года он предпочитает дистанцироваться от всех. Поэтому вместе с женой, дочерью и ее семьей уже долгое время живет на даче.

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Отметим, что в 2021 году Олег Валерианович был госпитализирован с подтвержденным COVID-19. Тогда болезнь протекала в тяжелой форме – артисту пришлось провести время в реанимации. Впрочем, его довольно быстро выписали, потому что здоровью ничего не угрожало. Более того, артист сообщал, что он вакцинировался.

Кстати, Басилашвили после этого практически не выходит на сцену, он предпочитает уединение с семьей на даче.

Кратко об артисте

Олег Басилашвили учился в популярной российской Школе-студии МХАТ. Среди его звездных одногруппников были Михаил Козаков, Владимир Любимов, Евгений Евстигнеев.

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В фильмографии артиста есть много картин, которые известны с первых минут. Он действительно воплотил образы, которые навеки отразились в киноистории. Актер сыграл Юрия Самохвалова в "Служебном романе", Платона Рябинина в "Вокзале для двоих" и Воланда в "Мастер и Маргарите". Также на протяжении 60 лет Басилашвили работал в Большом драматическом театре.

Олег Басилашвили дважды был женат. Первой избранницей стала сокурсница и коллега по сцене Татьяна Доронина. Однако после восьми лет супружеской жизни, у молодых людей остыли чувства и они мирно, без оскорблений решили развестись.

Настоящей любовью артиста оказалась вторая жена, журналистка – Галина Мшанская. С ней Басилашвили воспитал двух дочерей Ольгу и Ксению.

Актер с женой и детьми.
Актер с женой и детьми. / Фото: Instagram

По словам Галины, ее муж – домосед, свободное время предпочитает проводить на даче, расположенном на Финском заливе.

Кстати, сегодня стало известно, что умерла чешская певица Гана Горка , которая специально заразилась коронавирусом

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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