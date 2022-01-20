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Умерла Гана Горка, чешская певица, которая специально заразилась коронавирусом

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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20 января, 15:28
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И снова на этой неделе появились непростые новости, которые никого не оставляют равнодушным. Стало известно о еще одной жертве пандемии коронавируса.
Гана Горка не смогла справиться с болезнью
Гана Горка не смогла справиться с болезнью / Фото: Facebook

Как сообщает BBC News, умерла Гана Горка, вокалистка чешской фолк-группы Asonance. Женщине было 57 лет. Она считала, что лучше переболеть, чем вакцинироваться.

Причиной смерти женщины стал коронавирус. Но здесь не все так просто. Оказалось, что женщина намеренно заразилась инфекцией от мужа и сына, которые слегли с коронавирусом в конце декабря. Сообщается, что она не хотела делать прививку, но не стала изолироваться от семьи, а ухаживала за ними в момент болезни.

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Также женщина хотела получить ковид-пропуск, чтобы больше не было препятствий в ее перемещении и посещении общественных мест в Чехии. По словам сына, они с отцом были полностью привиты от коронавируса.

Гана Горка не хотела вакцинироваться, а предпочитала переболеть
Гана Горка не хотела вакцинироваться, а предпочитала переболеть / Фото: Facebook

Несмотря на то, что за 2 дня до смерти Гана Горка писала, что ей стало лучше, ситуация вскоре кардинально изменилась. Утром 16 января Горка сообщила семье, что собралась выйти на прогулку. Но ей резко стало плохо: заболела спина и она прилегла в спальне.

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Через десять минут все было кончено. Она задохнулась,

— рассказал ее сын.

Сын женщины Ян Рек в комментарии BBC News сказал, что его мать хоть и не была вакцинирована, не исповедовала разных теорий о вирусе, но на уговоры привиться не поддавалась:

Ее философия заключалась в том, что лучше заразиться ковидом, чем сделать прививку. Ни о каких микрочипах или чем-то подобном она не говорила.

Женщина ухаживала за родными во время болезни и заболела сама
Женщина ухаживала за родными во время болезни и заболела сама / Фото: Facebook

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Также сын в комментарии чешскому радио iRozhlas.cz поделился, что винит в смерти матери местных ярых антипрививочников, так как именно их словам поверила его мать.

Я точно знаю, кто на нее повлиял… Мне грустно от того, что она больше верила незнакомцам, чем собственной семье.

Соболезнуем...

Также напомним, на этой неделе не стало актера Гаспара Ульеля.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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