Умерла Гана Горка, чешская певица, которая специально заразилась коронавирусом

И снова на этой неделе появились непростые новости, которые никого не оставляют равнодушным. Стало известно о еще одной жертве пандемии коронавируса.

Гана Горка не смогла справиться с болезнью / Фото: Facebook

Как сообщает BBC News, умерла Гана Горка, вокалистка чешской фолк-группы Asonance. Женщине было 57 лет. Она считала, что лучше переболеть, чем вакцинироваться.

Причиной смерти женщины стал коронавирус. Но здесь не все так просто. Оказалось, что женщина намеренно заразилась инфекцией от мужа и сына, которые слегли с коронавирусом в конце декабря. Сообщается, что она не хотела делать прививку, но не стала изолироваться от семьи, а ухаживала за ними в момент болезни.

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Также женщина хотела получить ковид-пропуск, чтобы больше не было препятствий в ее перемещении и посещении общественных мест в Чехии. По словам сына, они с отцом были полностью привиты от коронавируса.

Гана Горка не хотела вакцинироваться, а предпочитала переболеть / Фото: Facebook

Несмотря на то, что за 2 дня до смерти Гана Горка писала, что ей стало лучше, ситуация вскоре кардинально изменилась. Утром 16 января Горка сообщила семье, что собралась выйти на прогулку. Но ей резко стало плохо: заболела спина и она прилегла в спальне.

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Через десять минут все было кончено. Она задохнулась,

— рассказал ее сын.

Сын женщины Ян Рек в комментарии BBC News сказал, что его мать хоть и не была вакцинирована, не исповедовала разных теорий о вирусе, но на уговоры привиться не поддавалась:

Ее философия заключалась в том, что лучше заразиться ковидом, чем сделать прививку. Ни о каких микрочипах или чем-то подобном она не говорила.

Женщина ухаживала за родными во время болезни и заболела сама / Фото: Facebook

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Также сын в комментарии чешскому радио iRozhlas.cz поделился, что винит в смерти матери местных ярых антипрививочников, так как именно их словам поверила его мать.

Я точно знаю, кто на нее повлиял… Мне грустно от того, что она больше верила незнакомцам, чем собственной семье.

Соболезнуем...

Также напомним, на этой неделе не стало актера Гаспара Ульеля.