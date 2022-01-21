"Двічі короновані": хто із зірок підхопив COVID-19 після зимових канікул

Хто із зірок повторно захворів на коронавірус. / Фото: Instagram

Нещодавно у зірок був період перезарядження та відновлення. Хтось мандрував у далекі екзотичні краї, як от Злата Огнєвіч у Африку, а хтось віддавав перевагу гірськолижним курортам.

Втім, як з'ясувалось, святкові мандрівки у знаменитостей пройшли не без наслідків – кумири багатьох почали активно повідомляти своїм фанам у Мережі, що заразались COVID-19. "Сьогодні" простежили і готові вам розповісти, хто з артистів захворів після релаксу.

Реклама

Настя Івлєєва

Настя Івлеєва / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Ще зовсім недавно Insta-діва відпочивала в сонячній Мексиці, насолоджуючись райськими пейзажами. Днями блогерша повернулася до Москви, де вже встигла влаштувати скандал у магазині. Івлєєва було вже планувала з головою поринути в роботу, але щось пішло не так.

Я захворіла, уявіть. Прикол у тому, що я маю щеплення, але це не врятувало. У моєї подруги два щеплення. І знаєте, що? Вона теж хворіє, – поділилася Настя.

Це вже вдруге зірка стикається з вірусом. Після виявлення неприємних симптомів вона до останнього сподівалася, що це звичайна застуда, але тест на коронавірус показав позитивний результат.

Реклама

Анна Неплях

Анна Неплях зізналася, що хоче бути багатодітною мамою / Фото: instagram.com/neplyah/

"Міс Україна Всесвіт-2021" відпочивала в мексиканському Тулумі, де і захворіла на коронавірус. Сама Аня розповідала, що хвороба почала проявлятися у неї ще в літаку під час рейсу до України.

Втім по прильоту Неплях отримала негативний тест, а вже через кілька днів у неї все таки підтвердили вірус.

Реклама

Рівно рік тому я хворіла останній раз і це була корона. Тоді я почувалася жахливо і реально думала, що відкинуся, – сказала модель.

Із симптомів дівчина відмітила: проблеми з диханням, головний біль, слабкість, сонливість, кашель та нежить. У Мережі Неплях жартома заявила фоловерам: "Двічі коронована". Проте цього разу, модель сподівається, що хвороба у неї пройде легко.

Олег Басилашвілі

Олег Басилашвілі знову підхопив коронавірус. / Фото: Скріншот з YouTube

Легендар актор хоч і дотримується дистанції та уникає місця скупчення людей, проте нещодавно у нього знову виявили COVID-19.

За словами Басилашвілі, поки що перебіг хвороби безсимптомний. Зараз він перебуває на самоізоляції та підтримує зв'язок з лікарями, які в разі чого, нададуть йому необхідну допомогу.

У 2021 році Олег Валеріанович вже був госпіталізований із підтвердженим вірусом. Тоді перебіг хвороби був у важкій формі – артистові довелося провести певний час у лікарні. Згодом він повідомляв, що вакцинувався.

Команда Адель

Співачка Адель розповіла, як спорт допоміг їй пережити розлучення / Фото: Getty Images

Сьогодні британська співачка повідомила зі сльзами на очах, що половина її команди лягла з коронавірусом. Через це артистці довелося скасувати концерти! Відомо, що Адель хотіла давати по два концерти кожні вихідні аж до квітня, втім плани доведеться поміняти.

Мені дуже шкода, але моє шоу не готове. Ми зробили абсолютно все можливе, щоб встигнути, і зробити його досить хорошим для вас, але затримки доставки техніки та ковід все зруйнували. Половина моєї команди лягла з ковідом. Закінчити шоу неможливо, – казала зірка.

Нагадаємо, днями стало відомо, що від вірусу померла чеська співачка Гана Горка. Відомо, що артиска спеціально заразилась COVID-19.