Елизавета II отказалась принимать премию "Старушка года"

Елизавета II / Фото: Getty Images
Уже почти тридцать лет журнал The Oldie проводит церемонию вручения награды "Старец года" и "Старушка года", чтобы отметить достижения тех, кто внес особый вклад в общественную жизнь.
В этом году председатель конкурса Джайлс Брандрес написал секретарю Ее Величества письмо с вопросом, не согласится ли королева стать обладательницей титула "Старушка года". Ответ не заставил себя ждать. Об этом пишет Daily Mail.
Ее Величество полагает, что вы настолько стары, насколько чувствуете себя. Королева не считает, что она соответствует подходящим критериям, чтобы иметь возможность принять эту премию, и надеется, что вы найдете более достойного кандидата, – сказано в письме .
Напомним, недавно сообщалось, что врачи запретили Елизавете II употреблять ее любимый алкоголь - по вечерам она часто пьет сухой мартини или бокал шампанского, говорят инсайдеры.
Причиной этому послужили опасения королевских медиков касательно здоровья Ее Величества, которая в апреле следующего года отпразднует 96 лет.
А еще на днях, как упоминалось выше, британская королева впервые за много лет появилась на публике с тростью. Это также послужило поводом для слухов о том, что у Елизаветы II проблемы со здоровьем. Но, судя по новым фото, она в полном порядке.
О самых интересных фактах из биографии Елизаветы II – узнайте в этом видео:
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- У Елизаветы II есть секретный туннель под дворцом, ведущий к одному из лучших баров Лондона.