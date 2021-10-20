Єлизавета II відмовилася приймати премію "Старенька року"

Єлизавета II / Фото: Getty Images
Уже майже тридцять років журнал The Oldie проводить церемонію вручення нагороди "Старець року" і "Старенька року", щоб відзначити досягнення тих, хто зробив особливий внесок в суспільне життя.
Цього року голова конкурсу Джайлс Брандрес написав секретарю Її Величності лист з питанням, чи не погодиться королева стати володаркою титулу "Старенька року". Відповідь не змусила себе чекати. Про це пише Daily Mail.
Її Величність вважає, що ви настільки старі, наскільки відчуваєте себе. Королева не вважає, що вона відповідає відповідним критеріям, щоб мати можливість прийняти цю премію, і сподівається, що ви знайдете більш гідного кандидата, – сказано в листі.
Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що лікарі заборонили Єлизаветі II вживати її улюблений алкоголь – вечорами вона часто п'є мартіні або келих шампанського, кажуть інсайдери.
Причиною цьому послужили побоювання королівських медиків щодо здоров'я Її Величності, яка в квітні наступного року відсвяткує 96 років .
А ще днями, як згадувалося вище, британська королева вперше за багато років з'явилася на публіці з тростиною. Це також стало приводом для чуток про те, що у Єлизавети II проблеми зі здоров'ям. Але, судячи з нових фото, вона в повному порядку.
Про найцікавіші факти з біографії Єлизавети II – дізнайтеся в цьому відео:
Інші новини про королівську сім'ю:
- Помічниця Єлизавети II відправила лист в "російський" Крим. У Мережі скандал .
- У Єлизавети II є секретний тунель під палацом , Що ведущий до одного з кращих барів Лондона.