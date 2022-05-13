The Rasmus сразится з Kalush Orchestra! Известны все финалисты Евровидение-2022

Участники-финалисты "Евровидения-2022" / Фото: eurovision.tv
Два полуфинала "Евровидения-2022" позади. Зрители из разных уголков мира с помощью голосования уже выбрали лучших из лучших и отправили их в финал! Кстати, напомним, что украинская группа Kalush Orchestra тоже получил право побороться за заветную статуэтку.
Во втором полуфинале главного вокального соревнования Европы выступали представители 18 стран: Финляндия, Израиль, Сербия, Азербайджан, Грузия, Мальта, Сан Марино, Австралия, Кипр, Ирландия, Северная Македония, Эстония, Румыния, Польша, Черногория, Бельгия, Швеция, Чехия. Из них 10 попали в финал.
Список участников, прошедших в гранд-финал "Евровидения-2022" из второго полуфинала:
- Жереми Макизе — Miss You (Бельгия)
- We Are Domi — Lights Off (Чехия)
- Надир Рустамли — Stay (Азербайджан)
- Кристиан Охман — River (Польша)
- The Rasmus — Jezebel (Финляндия)
- Stefan — Hope (Эстония)
- Шелдон Рили — Not The Same (Австралия)
- Корнелия Якобс — Hold Me Closer (Швеция)
- WRS — Llámame (Румыния)
- Konstrakta — In Corpore Sano (Сербия)
Также напомним, кто прошел у финал з первого полуфинала:
- Kalush Orchestra – Stefania(Украина)
- Monika Liu – Sentimentai (Литва)
- Marius Bear – Boys Do Cry (Швейцария)
- S10 – De Diepte (Нидерланды)
- Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul (Молдова)
- MARO – Saudade Saudade (Португалия)
- Systur – Með Hækkandi Sól (Исландия)
- Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together (Греция)
- Subwoolfer – Give That Wolf A Banana (Норвегия)
- Rosa Linn – Snap (Армения).
Уже в субботу, 14 мая состоится грандиозный финал конкурса, в котором примут участие представители 26 стран. Традиционно место в финале автоматически получают конкурсанты от страны, которая принимает "Евровидение", а также представители "большой пятерки" – Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции.
Кстати, сайт "Сегодня" собрал ТОП-5 выступлений первого полуфинала "Евровидение-2022" – подробнее в нашем материале.
Кроме того, в первом полуфинале зрители могли насладиться выступлениями звездных гостей. Среди них был певец Diodato, который должен представлять Италию вместо Maneskin в 2020 году. Также на сцене "Евровидения" зажигал сам Benny Benassi – диджей, умеющий покорять сердца слушателей.