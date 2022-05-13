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The Rasmus сразится з Kalush Orchestra! Известны все финалисты Евровидение-2022

Анастасия Рогожинская
13 мая, 00:13
Вот и завершился последний полуфинал обсуждаемого музыкального конкурса "Евровидение-2022". Показываем список участников, которые прошли в гранд-финал!

Участники-финалисты "Евровидения-2022" / Фото: eurovision.tv

Два полуфинала "Евровидения-2022" позади. Зрители из разных уголков мира с помощью голосования уже выбрали лучших из лучших и отправили их в финал! Кстати, напомним, что украинская группа Kalush Orchestra тоже получил право побороться за заветную статуэтку.

Во втором полуфинале главного вокального соревнования Европы выступали представители 18 стран: Финляндия, Израиль, Сербия, Азербайджан, Грузия, Мальта, Сан Марино, Австралия, Кипр, Ирландия, Северная Македония, Эстония, Румыния, Польша, Черногория, Бельгия, Швеция, Чехия. Из них 10 попали в финал.

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Список участников, прошедших в гранд-финал "Евровидения-2022" из второго полуфинала:

  • Жереми Макизе — Miss You (Бельгия)
  • We Are Domi — Lights Off (Чехия)
  • Надир Рустамли — Stay (Азербайджан)
  • Кристиан Охман — River (Польша)
  • The Rasmus — Jezebel (Финляндия)
  • Stefan — Hope (Эстония)
  • Шелдон Рили — Not The Same (Австралия)
  • Корнелия Якобс — Hold Me Closer (Швеция)
  • WRS — Llámame (Румыния)
  • Konstrakta — In Corpore Sano (Сербия)
Скриншот

Также напомним, кто прошел у финал з первого полуфинала:

  • Kalush Orchestra – Stefania(Украина)
  • Monika Liu – Sentimentai (Литва)
  • Marius Bear – Boys Do Cry (Швейцария)
  • S10 – De Diepte (Нидерланды)
  • Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul (Молдова)
  • MARO – Saudade Saudade (Португалия)
  • Systur – Með Hækkandi Sól (Исландия)
  • Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together (Греция)
  • Subwoolfer – Give That Wolf A Banana (Норвегия)
  • Rosa Linn – Snap (Армения).

Уже в субботу, 14 мая состоится грандиозный финал конкурса, в котором примут участие представители 26 стран. Традиционно место в финале автоматически получают конкурсанты от страны, которая принимает "Евровидение", а также представители "большой пятерки" – Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции.

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Кстати, сайт "Сегодня" собрал ТОП-5 выступлений первого полуфинала "Евровидение-2022" – подробнее в нашем материале.

Кроме того, в первом полуфинале зрители могли насладиться выступлениями звездных гостей. Среди них был певец Diodato, который должен представлять Италию вместо Maneskin в 2020 году. Также на сцене "Евровидения" зажигал сам Benny Benassi – диджей, умеющий покорять сердца слушателей.