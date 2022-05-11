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Полный восторг! ТОП-5 выступлений первого полуфинала Евровидения-2022

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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11 мая, 01:21
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По результатам первого полуфинала песенного конкурса у зрителей появились любимчики! Лучшие номера первых участников – в нашем материале
Лучшие выступления Евровидения-2022
Лучшие выступления Евровидения-2022 / Фото: Getty Images

Наконец-то во время прямой трансляции зрители узнали имена первых 10 финалистов Евровидения-2022, среди которых оказались и представители Украины Kalush Orchestra.

Среди участников вокального поединка уже появились фавориты зрителей, хотя не все они смогли получить свое место в следующий тур. В материале сайта "Сегодня" мы собрали ТОП-5 самых впечатляющих номеров первого полуфинала Евровидения-2022.

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Ronela Hajati – Sekret

Представительница Албании Ronela Hajati с песней "Sekret" открывала конкурс. несмотря на то, что певице все же не удалось собрать нужное количество голосов, ее номер оказался одним из самых ярких и количество просмотров на YouTube это подтверждает – за час их набралось больше 185 тысяч.

Kalush Orchestra – Stefania

Несомненными фаворитами вечера стали украинские ребята из Kalush Orchestra. Слова из трека Stefania точно подпевал весь зал, который музыкантам удалось неплохо раскачать!

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Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul

Пожалуй, один из самых "взрослых"" коллективов конкурса, который существует с 1994 года. Представителям Молдовы тоже удалось поднять настроение своим слушателям и попасть в финал.

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Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together

25-летняя греко-норвежская певица покорила слушателей своим чувственным вокалом. Благодаря пронзительной и трогательной истории любви Греция оказалась в финале.

S10 – De Diepte

И закрывает ТОП финалистка из Нидерландов S10. Минималистичный номер с игрой света и тени сосредоточил зрителей на потрясающем голосе вокалистки.

Ранее солист украинского коллектива Kalush Orchestra признался, что музыканты будут делать после окончания песенного конкурса.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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