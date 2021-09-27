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Танці з зірками в четвертом эфире покинули Алексей Суровцев и Мария Колосова

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
27 сентября, 00:42
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Новый выпуск шоу был посвящен латиноамериканским танцам. Согласно правилам, "Танці з зірками" покинула еще одна пара участников
Алексей Суровцев и Мария Колосова покинули "Танці з зірками"
Алексей Суровцев и Мария Колосова покинули "Танці з зірками" / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Четвертый прямой эфир танцевального шоу оказался последним еще для одной пары. Проект ранее уже покинули Александра Машлятина, Иван Люленов и Анастасия Оруджова.

Напомним, что недавно стало известно, когда состоится премьера второго сезона самого загадочного шоу "Маска" на телеканале "Украина".

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На этой неделе аутсайдерами "Танців з зірками" стали Алексей Суровцев и Мария Колосова.

Вместе с ними под угрозой вылета оказались еще две пары – Евгения Власова и Макс Леонов, Фагот и Екатерина Тришина.

Алексей Суровцев и Мария Колосова – Ча-ча-ча – Танцы со звездами 2021:

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Турнирная таблица в четвертом эфире шоу "Танці з зірками" выглядела так:

Турнирная таблица в четвертом эфире / Фото: instagram.com/tanci1plus1
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Согласно правилам шоу, к оценкам звездного жюри прибавляются баллы от зрителей, которые голосуют за любимые пары в течение всего эфира.

Четвертый эфир "танцев" был посвящен латиноамериканской программе, Евгения Власова призналась, что хотела покинуть шоу, а MELOVIN рассказал о своем первом сексуальном опыте.

Приглашенной судьей эфира стала победительница прошлого сезона "Танці з зіками" Санта Димопулос, а ведущим на балконе – Женя Кот, который тоже стал триумфатором проекта вместе с актрисой Ксенией Мишиной в 2019 году.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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