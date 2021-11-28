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Участник Танців з зірками в 13 эфире подарил своей партнерше кольцо

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
28 ноября, 23:25
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Артур Логай вручил Анне Карелиной подарок, который ей передал маленький сын актера. Смотрите видео выступления пары в суперфинале проекта
Артур Логай подарил кольцо своей партнерше в суперфинале "Танців з зірками"
Артур Логай подарил кольцо своей партнерше в суперфинале "Танців з зірками" / Фото: YouTube

В это воскресенье проходит финал проекта "Танці з зірками", в котором соревнуются три пары: Артур Логай и Анна Карелина, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук. Именно им удалось дойти до 13-го прямого эфира, оставив всех своих конкурентов позади.

А вчера мы увидели новый выпуск шоу-детектива "Маска" на телеканале "Украина", в котором рассекретили VIP-гостью второго сезона – Пальчику.

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Этим вечером пары-участники показали по три танца. После второго номера Артур Логай удивил публику неожиданным сюрпризом. На балконе, перед тем, как пара узнала свои оценки, актер подарил Анне Карелиной коробочку, в которой оказалось кольцо в виде звезды.

Хочу, чтобы частичка семьи Логай была всегда с тобой, а эта звезда – тебе, как напоминание, что ты – настоящая звезда, и не только в танцах, – обратился к Анне ее партнер.

Оказалось, что кольцо Анне передал сын Артура. Актер женат на Евгении Павленко, у них есть общий ребенок – сын Лев.

Артур Логай с семьей
Артур Логай с семьей / Фото: instagram.com/logai.arthur

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Смотрите выступление Артура Логая и Анны Карелиной в суперфинале "Танців з зірками":

Ранее Артур Логай рассказал, что у него есть внебрачный сын – Герман. С мамой мальчика – Оксаной – Артур познакомился в 2014 году во время съемок в популярном телешоу. Пара решила жить вместе, но жениться не планировала. Вскоре у них родился ребенок.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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