Участник Танців з зірками в 13 эфире подарил своей партнерше кольцо

Артур Логай вручил Анне Карелиной подарок, который ей передал маленький сын актера. Смотрите видео выступления пары в суперфинале проекта

Артур Логай подарил кольцо своей партнерше в суперфинале "Танців з зірками" / Фото: YouTube

В это воскресенье проходит финал проекта "Танці з зірками", в котором соревнуются три пары: Артур Логай и Анна Карелина, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук. Именно им удалось дойти до 13-го прямого эфира, оставив всех своих конкурентов позади.

А вчера мы увидели новый выпуск шоу-детектива "Маска" на телеканале "Украина", в котором рассекретили VIP-гостью второго сезона – Пальчику.

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Этим вечером пары-участники показали по три танца. После второго номера Артур Логай удивил публику неожиданным сюрпризом. На балконе, перед тем, как пара узнала свои оценки, актер подарил Анне Карелиной коробочку, в которой оказалось кольцо в виде звезды.

Хочу, чтобы частичка семьи Логай была всегда с тобой, а эта звезда – тебе, как напоминание, что ты – настоящая звезда, и не только в танцах, – обратился к Анне ее партнер.

Оказалось, что кольцо Анне передал сын Артура. Актер женат на Евгении Павленко, у них есть общий ребенок – сын Лев.

Артур Логай с семьей / Фото: instagram.com/logai.arthur

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Смотрите выступление Артура Логая и Анны Карелиной в суперфинале "Танців з зірками":

Ранее Артур Логай рассказал, что у него есть внебрачный сын – Герман. С мамой мальчика – Оксаной – Артур познакомился в 2014 году во время съемок в популярном телешоу. Пара решила жить вместе, но жениться не планировала. Вскоре у них родился ребенок.

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