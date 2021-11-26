Как Елизавета II будет праздновать первое Рождество без принца Филиппа

Елизавета II на церемонии Trooping the Colour 12 июня 2021 года / Фото: Getty Images

По информации инсайдеров Елизавета II, чувствует себя гораздо лучше и уже начала готовиться к празднованию Рождества. Как пишет Daily Mail, Ее Величество собирается принять гостей на традиционном рождественском ужине в Сандрингеме.

Королевская семья впервые за долгое время встретится вместе / Фото: Getty Images

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Приглашение от королевы получили: принц Чарльз и герцогиня Корнуолльская, герцог и герцогиня Кембриджские со своими детьми, принц Эдвард с семьей, принцесса Анна, Зара Тиндалл, принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли Моцци, и принцесса Евгения с супругом Джеком Бруксбэнком.

Королева сказала всем, что в последнее время чувствует себя намного лучше, и с нетерпением ждет встречи на Рождество, – поделился инсайдер.

Известно, что за праздничным столом Елизавета II хотела видеть Меган Маркл и принца Гарри, но герцоги Сассекские отказались приезжать в Британию.

Напомним, ежегодно королевская семья собирается на Рождество вместе. Исключением стал только прошлый год, когда из-за пандемии Елизавета II и принц Филипп остались в Виндзорском замке. Тогда Ее Величество впервые за 33 года отмечала без родственников

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