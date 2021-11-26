Як Єлизавета II святкуватиме перше Різдво без принца Філіпа

Єлизавета II планує відзначати Різдво у Сандрінгемі / Фото: Getty Images

За інформацією інсайдерів, Єлизавета II почувається набагато краще і вже почала готуватися до святкування Різдва . Як пише Daily Mail, Її Величність збирається прийняти гостей на традиційній різдвяній вечері в Сандрінгемі.

Королівська родина вперше за довгий час зустрінеться разом / Фото: Getty Images

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Запрошення від королеви отримали: принц Чарльз та герцогиня Корнуолльська, герцог та герцогиня Кембриджські зі своїми дітьми, принц Едвард із сім'єю, принцеса Анна, Зара Тіндалл, принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо Мапеллі Моцці, та принцеса Євгенія з чоловіком Джеком Бруксбенком

Королева сказала всім, що останнім часом почувається набагато краще, і з нетерпінням чекає на зустріч на Різдво, – поділився інсайдер.

Відомо, що за святковим столом Єлизавета ІІ хотіла бачити Меган Маркл та принца Гаррі, але герцоги Сассекські відмовилися приїжджати до Британії.

Нагадаємо, щороку королівська родина збирається на Різдво разом. Винятком став лише минулий рік, коли через пандемію Єлизавета II та принц Філіп залишилися у Віндзорському замку. Тоді Її Величність вперше за 33 роки відзначала без родичів

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