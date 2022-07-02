Какие выводы Дантес сделал после развода с Дорофеевой. Откровения певца

Дантес дал новые подробности о разводе с Дорофеевой / Фото: Коллаж: Сегодня

Владимира Дантеса и Надю Дорофееву считали одной из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса. Однако фанатов ждало разочарование – после 10 лет отношений их история любви закончилась. Артисты разошлись еще до полномасштабной войны.

Владимир Дантес поделился, что он понял, судя по этим длительным публичным отношениям.

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Когда началась война, я уже был разведен, просто неофициально. 10 лет мы были вместе. Это были наиболее публичные отношения. Думаю, я больше не буду рассказывать о чем-то личном. Я не буду этого скрывать, но так, как раньше, тоже не хочу делать, – рассказал музыкант в интервью на YouTube-канале " ЗооПатруль ".

Вова и Надя

Как признался Дантес, после расставания с женой у него был период, когда он в течение двух недель находился в одиночестве. И это ему не очень понравилось.

Это где-то в марте или в апреле было. Тогда я закрылся от всего света. Я взял от одиночества все, что можно: тоску, боль, вдохновение и понял, что больше никогда в жизни не хочу быть один. Поэтому я сейчас возле людей, – рассказал артист.

Отметим, что супруги не успели подать документы на развод до полномасштабного вторжения России, хотя они решили расстаться еще задолго до 24 февраля.

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Пара пока не собирается оформлять развод. Как говорил Дантес, они с Надей не видят необходимости это прямо сейчас делать.

Напомним, через несколько дней после печальной новости Нади и Вовы о своем разрыве объявили и их лучшие друзья Михаил и Даша Кацурины. Что заставило обе пары разойтись, они так и не комментировали. Однако пользователи Сети активно начали проводить онлайн-расследование и пришли к выводу: Надя закрутила роман с Михаилом, а Вова – с Дашей.

Дантес с Дорофеевой и Кацурины

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Недавно Надя раскрыла все карты. Она подтвердила отношения с Мишей . А вот Дантес никаких сигналов не подает о своем возможном романе с бывшей Кацуриной. Хотя они и часто проводят время вместе, чем хвалятся в Сети.

Кстати, раньше Даша Кацурина намекнула , почему рассталась с новым парнем Нади Дорофеевой.