Які висновки Дантес зробив після розлучення з Дорофєєвою. Відвертості співака

Дантес дав нові подробиці про розлучення з Дорофєєвою / Фото: Колаж: Сьогодні

Володимира Дантеса та Надю Дорофєєву вважали однією з найкрасивіших пар українського шоу-бізнесу. Однак на фанатів чекало розчарування – після 10 років стосунків їхня історія кохання закінчилась. Артисти розійшлися ще до повномасштабної війни.

Володмир Дантес поділився, що він зрозумів, судячи з цих тривалих публічних стосунків.

Реклама

Коли почалася війна, я вже був розлучений, просто неофіційно. 10 років ми були разом. Це були найбільш публічні стосунки. Думаю, я більше не буду розповідати про щось особисте. Я не буду цього приховувати, але так, як раніше, теж не хочу робити, – розповів музикант в інтерв'ю на YouTube-каналі "ЗооПатруль".

Вова і Надя

Як зізнався Дантес, після розставання з дружиною, у нього був період, коли він протягом двох тижнів перебував на самоті. І це йому не дуже сподобалось.

Це десь у березні чи квітні було. Тоді я закрився від всього світу. Я взяв від самотності все, що тільки можна: тугу, біль, натхнення і зрозумів, що більше ніколи в житті не хочу бути один. Тому я зараз біля людей, – розповів артист.

Зазначимо, що подружжя не встигло подати документи на розлучення до повномасштабного вторгнення Росії, хоч вони і вирішили розлучитися ще задовго до 24 лютого.

Реклама

Наразі пара поки не збирається оформляти розлучення. Я казав Дантес, вони з Надею не бачать необхідності це прям зараз робити.

Нагадаємо, за декілька днів після сумної новини Наді та Вови про свій розрив оголосили і їхні найкращі друзі Михайло та Даша Кацуріни. Що змусило обидві пари розійтись, вони так і не коментували. Проте користувачі Мережі активно почали проводити онлайн-розслідування і дійшли висновку: Надя закрутила роман з Михайлом, а Вова – з Дашею.

Дантес з Дорофєєвою та Кацуріни

Реклама

Нещодавно Надя розкрила всі карти. Вона підтвердила стосунки з Мішею. А от Дантес ніяких сигналів не подає про свій можливий роман з колишньою Кацуріна. Хоч вони й часто проводять час разом, чим хваляться у Мережі.

До речі, раніше Даша Кацуріна натякнула, чому розлучилася з новим хлопцем Наді Дорофєєвої.