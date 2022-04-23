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Все пошло не так. Надя Дорофеева и Владимир Дантес до сих пор официально женаты

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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23 апреля, 15:53
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Музыкант уверяет, что ни он, ни Надя не видят необходимости сейчас подавать документы на развод
Владимир Дантес рассказал новые подробности разрыва с Надеждой Дорофеевой
Владимир Дантес рассказал новые подробности разрыва с Надеждой Дорофеевой / Фото: instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева и Владимир Дантес развелись еще до полномасштабной войны, но официально рассказали о расставании всего несколько недель назад.

Для пары было непростым решением сообщить о разрыве своим фанатам в это тяжелое время. Но они больше не могли держать это в тайне и притворяться, будто все у них хорошо.

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В программе "Слава+" Владимир Дантес признался, что с Надей они живут не вместе, хотя когда началась война, то были рядом.

Более того, музыкант поделился, что они с Дорофеевой все еще муж и жена, правда только по документам.

Экс-пара щедро делилась общими фото в соцсетях
Экс-пара щедро делилась общими фото в соцсетях / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Дело в том, что супруги не успели подать документы на развод до полномасштабного вторжения России в Украину, хотя они и решили развестись еще задолго до 24 февраля.

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Мы очень много разговаривали. Говорили о том, как мы чувствуем себя рядом друг с другом, что поменялось. В конце января мы решили, что мы расходимся, в начале февраля я переехал в квартиру. 1 марта мы хотели всем красиво рассказать (о расставании – Ред.), сделать вечеринку. Все пошло не так, как мы планировали, – рассказал Дантес.

Как объяснил артист, подавать документы на развод не в приоритете. По словам Дантеса, они с Надей не видят необходимости это делать сейчас.

Кроме того, Владимир признался, что любит Надю... но как близкого человека и подружку, а не любимою.

Артист еще рассказал, что их общий дом, вероятно, будет продан, ведь жить в нем ни он, ни она не смогут.

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Напомним, что романтические отношения Владимира Дантеса и Нади Дорофеевой продолжались более 10 лет. Все это время супругов считали одной из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса. Однако фанатов ждало разочарование – пара больше не вместе.

Отметим, что сразу после новости о разводе поклонники начали рассуждать о том, кто же стал новым избранником Нади, ведь многие уверены – инициатором расставания стала именно певица. Некоторые предполагают, что звезда закрутила роман с ресторатором и некогда другом семьи Михаилом Кацуриным.

Сама Дорофеева никак не комментирует слухи о новых отношениях, но признается, что готова встретить новую любовь.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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