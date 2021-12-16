Какой милашка: Андрей Данилко умилил фанатов архивным фото

Андрей Данилко показал фото из детства / Фото: instagram.com/v_serduchka

Андрей Данилко, который осмелился выпить коньяк прямо в эфире шоу "Маска", показал своим фанатам, как выглядел в раннем детстве.

Редкую фотографию из домашнего архива певец опубликовал на официальной странице Верки Сердючки в Instagram.

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Фото – instagram.com/v_serduchka

На снимке будущему артисту всего годик, а сделан он в Полтаве – откуда Андрей Данилко родом. Пользователи увидели≤ как маленький мальчик позирует с любимой игрушкой всех советских детей – рыбкой на колесах.

Такая милая фотография не могла оставить равнодушными поклонников артиста. В комментариях к публикации они написали множество восторженных слов, а также отметили, что рыба в руках маленького Данилко – хороший знак.

"Еще не знает, какая слава его ждет"

"Какой ребеночек хорошенький! Такая красота"

"Хороший какой ребенок"

"А рыбак какой милашка"

"Это хороший знак! Рыба в руках у ребенка к большим деньгам и признанию"

Скриншот – instagram.com/v_serduchka

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