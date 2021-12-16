Какой милашка: Андрей Данилко умилил фанатов архивным фото

Андрей Данилко показал фото из детства / Фото: instagram.com/v_serduchka
Андрей Данилко, который осмелился выпить коньяк прямо в эфире шоу "Маска", показал своим фанатам, как выглядел в раннем детстве.
Редкую фотографию из домашнего архива певец опубликовал на официальной странице Верки Сердючки в Instagram.
На снимке будущему артисту всего годик, а сделан он в Полтаве – откуда Андрей Данилко родом. Пользователи увидели≤ как маленький мальчик позирует с любимой игрушкой всех советских детей – рыбкой на колесах.
Такая милая фотография не могла оставить равнодушными поклонников артиста. В комментариях к публикации они написали множество восторженных слов, а также отметили, что рыба в руках маленького Данилко – хороший знак.
- "Еще не знает, какая слава его ждет"
- "Какой ребеночек хорошенький! Такая красота"
- "Хороший какой ребенок"
- "А рыбак какой милашка"
- "Это хороший знак! Рыба в руках у ребенка к большим деньгам и признанию"
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