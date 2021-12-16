Який милашка: Андрій Данилко зворушив фанатів архівним фото

/ Фото: instagram.com/v_serduchka
Андрій Данилко, який наважився випити коньяк прямо в ефірі шоу "Маска" , показав своїм фанатам, як виглядав у ранньому дитинстві
Рідкісну фотографію з домашнього архіву співак опублікував на офіційній сторінці Вєрки Сердючки в Instagram.
На знімку майбутньому артисту всього рік, а зроблено його у Полтаві – звідки Андрій Данилко родом. Користувачі побачили як маленький хлопчик позує з улюбленою іграшкою всіх радянських дітей – рибкою на колесах.
Така мила фотографія не могла залишити байдужими шанувальників артиста. У коментарях до публікації вони написали безліч захоплених слів, а також зазначили, що риба в руках маленького Данилка – добрий знак.
- "Ще не знає, яка слава на нього чекає"
- "Яка дитяточко хорошеньке! Така краса"
- "Гарна яка дитина"
- "А рибалка який милашка"
- "Це хороший знак! Риба в руках у дитини до великих грошей та визнання"
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