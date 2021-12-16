Який милашка: Андрій Данилко зворушив фанатів архівним фото

/ Фото: instagram.com/v_serduchka

Андрій Данилко, який наважився випити коньяк прямо в ефірі шоу "Маска" , показав своїм фанатам, як виглядав у ранньому дитинстві

Рідкісну фотографію з домашнього архіву співак опублікував на офіційній сторінці Вєрки Сердючки в Instagram.

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Фото – instagram.com/v_serduchka

На знімку майбутньому артисту всього рік, а зроблено його у Полтаві – звідки Андрій Данилко родом. Користувачі побачили як маленький хлопчик позує з улюбленою іграшкою всіх радянських дітей – рибкою на колесах.

Така мила фотографія не могла залишити байдужими шанувальників артиста. У коментарях до публікації вони написали безліч захоплених слів, а також зазначили, що риба в руках маленького Данилка – добрий знак.

"Ще не знає, яка слава на нього чекає"

"Яка дитяточко хорошеньке! Така краса"

"Гарна яка дитина"

"А рибалка який милашка"

"Це хороший знак! Риба в руках у дитини до великих грошей та визнання"

Скріншот – instagram.com/v_serduchka

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