Андрей Данилко выпил коньяк перед камерам на шоу Маска: Меня этим не убьешь

В восьмом выпуске гипершоу "Маска", которое выходит по субботам в 21:00 на канале "Украина", загадочный Скандал поразила новыми подсказками о себе. Что скрывает звезда под маской ?

Андрей Данилко напробовался коньяка в новом выпуске гипершоу "Маска" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

После загадочного исчезновения со сцены в седьмом эфире шоу "Маска" эпатажная героиня Скандал вернулась к зрителям с порцией новых подсказок о себе. Участница презентовала звездным детективам новый черный сундук, в котором оставила чашку с непонятным алкогольным напитком. Поэтому экспертам пришлось выяснять суть зашифрованного сообщения.

Дайте мне попробовать, я хорошо разбираюсь в крепких напитках, – отметил Андрей Данилко в эфире канала "Украина". – Мне похоже на поддельный коньяк, который продавали в 90-х годах. Да, это коньяк, но я не очень хорошо распробовал, дайте еще.

Скандал дала новую подсказку звездным детективам / Фото: Скриншот из YouTube

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Олю Полякову заинтересовало не содержимое, а сама чашка, на которой виднелся портрет знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало. Однако, как рассказала Настя Каменских – коньяк, который отведал Данилко, никоим образом не связан ни с местностью, ни с традициями мексиканцев.

Тогда детективы предположили, что Скандал захотела просто их отравить, и все вместе обратили внимание на Андрея Данилко, который мгновенно ответил коллегам:

Меня этим не убьешь. Что вы от меня хотите? Надо понять, кто это, – отметил артист.

Но Оля Полякова все же решила забрать у эксперта чашку и немного попробовать:

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Ой боже, там что-то такое пьяное, у меня даже глаза скосило, – сказала певица.

Что таким хитрым образом зашифровала Скандал и кто на самом деле скрывается под ярким образом – станет известно совсем скоро.

Смотрите полуфинал любимого шоу миллионов "Маска" в субботу, 18 декабря, в 21:00 на канале "Украина".

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