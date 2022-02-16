Kalush Orchestra был в Москве? Музыканты объяснили найденный "компромат"

Возник новый скандал вокруг Kalush Orchestra. / Фото: скриншот, kalush.official

Участник Kalush Orchestra Тимофей Музычук в 2015 году опубликовал фото, сделанное на фоне Кремля. Ранее снимок с Красной площади постила победительница Нацотбора Alina Pash, поездка которой на конкурс теперь под угрозой.

Информацию о том, что Музычук якобы ездил в РФ в 2015 году, стали активно распространять в Сети с 15 февраля.

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И действительно, фото музыканта на фоне собора Василия Блаженного в Москве было опубликовано в приложении "ВКонтакте". На снимке юный Тимофей позирует в интересной теплой шапке и улыбается. Однако в коллективе заверили, что в Россию парень ездил еще до начала российской агрессии – в 2013-м.

Скриншот Telegram-канала Честное Евровидение

Скриншот Telegram-канала Честное Евровидение

В Instastories фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк объяснил, что на группу специально начали "рыть" компромат. Артист связал попытку наделать шума из-за поездки Alina Pash в оккупированный Крым в 2015 году.

В то же время сам Музычук добавил, что в 2013 году он дважды ездил в Россию. В первый раз туда его привез артист Михаил Поплавский. Парень был одним из тех, кто создавал массовку и аплодировал на концерте певца. Второй раз он уже сам приехал в роли артиста.

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В 2013 году я действительно был в России на концерте у Михаила Поплавского. Просто хлопал, не выступал. И в том же году выступал в Краснодаре. После 2013 года в России вообще не был, – рассказал участник Kalush Orchestra.

Комментируя, Псюк иронически добавил, что благодарен всем, кто пытается "копать" под группу и выискивать на нее компромат.

Напомним, группа Kalush Orchestra с 14 баллами заняла второе место на Нацотборе. Однако музыканты недовольны такими результатами. Они обвинили "Суспільне" в фальсификации результатов и хотят подать на организаторов в суд.

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