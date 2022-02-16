Kalush Orchestra був у Москві? Музиканти пояснили знайдений "компромат"

Виник новий скандал довкола Kalush Orchestra. / Фото: скріншот, kalush.official

Учасник Kalush Orchestra, сопілкар із Волині Тимофій Музичук у 2015 році опублікував фото, зроблене на тлі Кремля. Раніше світлину з Красної Площі постила переможниця Нацвідбору Alina Pash, поїздка якої на конкурс тепер під загрозою.

Інформацію про те, що Музичук нібито їздив до РФ у 2015 році стали активно поширювати у Мережі з 15 лютого 2022 року.

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І справді, фото музиканта на тлі Собору Василя Блаженного у Москві було оприлюднене у застосунку "ВКонтакте". На світлині юний Тимофій позує у чудернацькій теплій шапці та пjсміхається. Проте, у колективі запевнили, що поїздку до Росії Музbчук здійснив ще до початку російської агресії – у 2013-му.

У Instastories фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк пояснив, що на гурт спеціально почали "рити" компромат. Ймовірно, артист пов'язав спробу наробити галасу через поїзду Alina Pash до окупованого Криму в 2015 році.

Водночас сам Музичук пояснив, що у 2013 році він двічі їздив у Росію. Перший раз туди його привіз артист Михайло Поплавський. Хлопець був одним із людей, які створювали масовку й аплодували на концерті співака. Вдруге він вже приїхав сам у ролі артиста.

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У 2013 році я дійсно був у Росії на концерті в Михайла Поплавського. Просто плескав, не виступав. І того ж року виступав у Краснодарі. Після 2013-го в Росії взагалі не був, – розповів учасник Kalush Orchestra.

При цьому Псюк іронічно додав, що він вдячний всім тим, хто намагається "копати" під гурт і вишукувати на них компромат.

Нагадаємо, Kalush Orchestra з 14 балами посів друге місце на Нацвідборі. Однак, музиканти незадоволені такими результатами. Вони звинуватили "Cуспільне" у фальсифікації балів і хочуть подати на організаторів до суду.

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