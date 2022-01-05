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Кейт Миддлтон лишится одной из королевских привилегий в день своего 40-летия

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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5 января, 16:39
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Герцогиня Кембриджская в этом году не услышит звона колоколов Вестминстерского аббатства в свою честь – все дело в пандемии и экономическом кризисе
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Семья герцогов Кембриджских недавно отпраздновали Рождество отдельно от королевы Елизаветы II в своем загородном доме Анмер Холл.

Совсем скоро Кембриджей ждет еще одно торжество – день рождения Кейт Миддлтон. 9 января герцогине исполнится 40 лет.

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Однако, празднование юбилея Миддлтон пройдет в узком семейном кругу без особых торжеств. Так скромно провести свой день рождения герцогиня вынуждена из-за распространения штамма "Омикрон".

Кроме того, в этом году Кейт Миддлтон лишится давней королевской традиции. Ежегодно в честь членов монаршей семьи звучат колокола в часовне Вестминстерского аббатства. Но супруга принца Уильяма останется без этой привелегии.

С апреля 2020 году была принято решение временно отменить давнюю традицию. Это связано в тем, что сейчас Великая Британия переживает не лучшие времена в связи с эпидемией коронавируса. В британском правлении приняли решение не тратить бюджет.

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Сейчас колокола Вестминстерского аббатства звонят только в особых случаях – перед службами и во время празднования больших церковных праздников. Также не лишились привилегии глава монаршей семьи королева Елизавета и ее сын, прицн Чарльз, который унаследует престол после матери.

Ранее стало известно, что британские СМИ предполагают, что супруга принца Чарльза Камилла готовится занять пост королевы рядом со своим мужем.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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