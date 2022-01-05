Кейт Миддлтон лишится одной из королевских привилегий в день своего 40-летия

Герцогиня Кембриджская в этом году не услышит звона колоколов Вестминстерского аббатства в свою честь – все дело в пандемии и экономическом кризисе

Кейт Миддлтон / Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Семья герцогов Кембриджских недавно отпраздновали Рождество отдельно от королевы Елизаветы II в своем загородном доме Анмер Холл.

Совсем скоро Кембриджей ждет еще одно торжество – день рождения Кейт Миддлтон. 9 января герцогине исполнится 40 лет.

Реклама

Однако, празднование юбилея Миддлтон пройдет в узком семейном кругу без особых торжеств. Так скромно провести свой день рождения герцогиня вынуждена из-за распространения штамма "Омикрон".

Кроме того, в этом году Кейт Миддлтон лишится давней королевской традиции. Ежегодно в честь членов монаршей семьи звучат колокола в часовне Вестминстерского аббатства. Но супруга принца Уильяма останется без этой привелегии.

С апреля 2020 году была принято решение временно отменить давнюю традицию. Это связано в тем, что сейчас Великая Британия переживает не лучшие времена в связи с эпидемией коронавируса. В британском правлении приняли решение не тратить бюджет.

Реклама

Сейчас колокола Вестминстерского аббатства звонят только в особых случаях – перед службами и во время празднования больших церковных праздников. Также не лишились привилегии глава монаршей семьи королева Елизавета и ее сын, прицн Чарльз, который унаследует престол после матери.

Ранее стало известно, что британские СМИ предполагают, что супруга принца Чарльза Камилла готовится занять пост королевы рядом со своим мужем.