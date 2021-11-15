Королевские мысли: топ-20 мудрых и трогательных цитат Елизаветы II

Вспоминаем топ мудрых, трогательных и смешных цитат Ее Величества. / Фото: Коллаж: Сегодня

Елизавета II, которая в последнее время чаще отменяет официальные визиты из-за самочувствия, сошла на престол в возрасте 25 лет и продолжает возглавлять Великобританию уже более полувека. Одни восхищаются королевой, другие не соглашаются с политикой ее правления, но равнодушных нет.

"Сегодня" собрали лучшие цитаты долгоправящего монарха Соединенного Королевства и предлагают вспомнить, за что британскую королеву обожают ее поклонники.

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Не нужно воспринимать себя слишком серьезно. Никто из нас не имеет монополии на мудрость.

Я не знаю единой формулы успеха, но с годами я поняла, что некоторые атрибуты лидерства являются универсальными и нужно объединять свои усилия, таланты и вдохновения.

Королева Елизавета II на престоле с 1952 года / Фото: Getty Images

Когда жизнь кажется тяжелой, мужественные люди не сдаются и не признают поражение. Они начинают еще более решительно бороться за лучшее будущее.

Нам всем нужно установить правильный баланс между действиями и размышлениями. С таким обилием отвлекающих факторов легко забыть о том, что следует сделать паузу и все обдумать.

Следует помнить, что чаще всего именно малые шаги, а не гигантские прыжки приводят к продолжительным изменениям.

Елизавета II вынуждена уйти на больничный / Фото: Getty Images

Хотя мы способны на большие добрые поступки, история учит нас, что иногда мы нуждаемся в спасении от самих себя – от нашего легкомыслия или жадности.

Каждый является нашим соседом, независимо от расы, вероисповедания или цвета кожи.

Я думаю, что молодежь иногда может быть мудрее нас. Но чем старше я становлюсь, тем больше осознаю трудности, с которыми приходится сталкиваться молодым людям, когда они учатся жить в современном мире.

Королева Елизавета II с корги в Виндзорском замке / Фото: Getty Images

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Мы знаем, что высшей наградой являются мир на земле и доброжелательность к людям, но мы не можем обрести ее без решимости и общих усилий.

Даже когда ваша жизнь кажется очень однообразной, то, что вы делаете, всегда имеет истинную ценность и важное значение для ваших собратьев.

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета II вернулась в Виндзорский замок / Фото: Getty Images

Поддержание мира всегда было самой тяжелой формой лидерства из всех возможных.

Дети ужасно своенравны: рождаются только тогда, когда абсолютно готовы к появлению в нашем мире.

Мир – самое неприятное место. В конце концов родители покинут вас и никто не будет защищать вас просто потому, что вы – это вы. Нужно учиться самим отстаивать свои принципы.

Елизавета II с отцом Георгом VI, принцем Филиппом и маленьким принцем Чарльзом / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Мне просто больно все время улыбаться. Почему от женщины ожидают, что они все время должны быть радостными? Если мужчина выглядит серьезным, то все автоматически считают, что он серьезный человек, а не несчастный.

Кто знал Диану, никогда ее не забудет. Но и миллионы людей, никогда не встречавшихся с принцессой, тоже.

Принцесса Диана и королева Елизавета II в Винздоре, 31 мая 1987. / Фото: Getty Images

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В нашей семье импульсивная и вспыльчивая молодежь восстает против ценностей старшего поколения. Как и во всех обычных семьях.

Королевская семья / Фото: Getty Images

Грусть — это цена, которую нам приходится платить за любовь.

Если меня спросят, что я думаю о семейной жизни после 25 лет брака, я могу ответить так же просто и убежденно – я за.

Елизавета II и принц Филипп на Royal Ascot в 1984 году / Фото: Getty Images

Я не думаю, что когда мы женились, существовало понятие "платиновая годовщина". Никто не знал, что мы проживем так долго.

Кстати, недавно в Сети появился еще один архивный снимок королевы Великобритании. Фото сделано в 1945 году, когда Ее Величество служила в женском подразделении британской армии.

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