Королевские мысли: топ-20 мудрых и трогательных цитат Елизаветы II

Вспоминаем топ мудрых, трогательных и смешных цитат Ее Величества. / Фото: Коллаж: Сегодня
Елизавета II, которая в последнее время чаще отменяет официальные визиты из-за самочувствия, сошла на престол в возрасте 25 лет и продолжает возглавлять Великобританию уже более полувека. Одни восхищаются королевой, другие не соглашаются с политикой ее правления, но равнодушных нет.
"Сегодня" собрали лучшие цитаты долгоправящего монарха Соединенного Королевства и предлагают вспомнить, за что британскую королеву обожают ее поклонники.
Не нужно воспринимать себя слишком серьезно. Никто из нас не имеет монополии на мудрость.
Я не знаю единой формулы успеха, но с годами я поняла, что некоторые атрибуты лидерства являются универсальными и нужно объединять свои усилия, таланты и вдохновения.
Когда жизнь кажется тяжелой, мужественные люди не сдаются и не признают поражение. Они начинают еще более решительно бороться за лучшее будущее.
Нам всем нужно установить правильный баланс между действиями и размышлениями. С таким обилием отвлекающих факторов легко забыть о том, что следует сделать паузу и все обдумать.
Следует помнить, что чаще всего именно малые шаги, а не гигантские прыжки приводят к продолжительным изменениям.
Хотя мы способны на большие добрые поступки, история учит нас, что иногда мы нуждаемся в спасении от самих себя – от нашего легкомыслия или жадности.
Каждый является нашим соседом, независимо от расы, вероисповедания или цвета кожи.
Я думаю, что молодежь иногда может быть мудрее нас. Но чем старше я становлюсь, тем больше осознаю трудности, с которыми приходится сталкиваться молодым людям, когда они учатся жить в современном мире.
Мы знаем, что высшей наградой являются мир на земле и доброжелательность к людям, но мы не можем обрести ее без решимости и общих усилий.
Даже когда ваша жизнь кажется очень однообразной, то, что вы делаете, всегда имеет истинную ценность и важное значение для ваших собратьев.
Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.
Поддержание мира всегда было самой тяжелой формой лидерства из всех возможных.
Дети ужасно своенравны: рождаются только тогда, когда абсолютно готовы к появлению в нашем мире.
Мир – самое неприятное место. В конце концов родители покинут вас и никто не будет защищать вас просто потому, что вы – это вы. Нужно учиться самим отстаивать свои принципы.
Мне просто больно все время улыбаться. Почему от женщины ожидают, что они все время должны быть радостными? Если мужчина выглядит серьезным, то все автоматически считают, что он серьезный человек, а не несчастный.
Кто знал Диану, никогда ее не забудет. Но и миллионы людей, никогда не встречавшихся с принцессой, тоже.
В нашей семье импульсивная и вспыльчивая молодежь восстает против ценностей старшего поколения. Как и во всех обычных семьях.
Грусть — это цена, которую нам приходится платить за любовь.
Если меня спросят, что я думаю о семейной жизни после 25 лет брака, я могу ответить так же просто и убежденно – я за.
Я не думаю, что когда мы женились, существовало понятие "платиновая годовщина". Никто не знал, что мы проживем так долго.
Кстати, недавно в Сети появился еще один архивный снимок королевы Великобритании. Фото сделано в 1945 году, когда Ее Величество служила в женском подразделении британской армии.
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