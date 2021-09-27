Лилия Ребрик показала, как выглядит без макияжа (фото)

Лилия Ребрик опубликовала селфи с мужем / Фото: instagram.com/liliia.rebrik
Лилия Ребрик активно ведет свои соцсети. Телеведущая делится не только фото со съемок разных проектов, но и часто постит семейные снимки. На новом совместном фото с супругом Лилия Ребрик показала, что в домашней атмосфере, без стилистов и визажистов, может выглядеть безупречно.
Телеведущая показала, как выглядит без макияжа.
Как Лилия Ребрик выглядит без макияжа / Фото: instagram.com/liliia.rebrik
В комментариях подписчики засыпали телеведущую телеканала "Украина" комплиментами.
- Вы такая милая "Дикая парочка"
- Очень красивое осеннее фото
- В восторге от вашей семьи.
- Какие ж вы красивые
- Какая же вы красавица. Очень хорошее фото
Напомним, недавно популярная телеведущая и актриса поделилась ярким фото, на котором продемонстрировала свою точеную фигуру.
Лилия Ребрик дала эксклюзивное интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина":
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