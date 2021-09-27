Лілія Ребрик показала, як виглядає без макіяжу (фото)

Лилия Ребрик опубликовала селфи с мужем / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик активно веде свої соцмережі. Телеведуча ділиться не тільки фото зі зйомок різних проєктів, а й часто постить сімейні знімки. На новому спільному фото з чоловіком Лілія Ребрик показала, що в домашній атмосфері, без стилістів та візажистів, може виглядати бездоганно.

Телеведуча показала, як виглядає без макіяжу.



Як Лілія Ребрик виглядає без макіяжу / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

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У коментарях підписники засипали телеведучу телеканалу "Україна" компліментами.

Ви така мила "Дика парочка"

Дуже красиве осіннє фото

У захваті від вашої сім'ї.

Які ж ви гарні

Яка ж ви красуня. Дуже гарне фото

Нагадаємо, нещодавно популярна телеведуча і актриса поділилася яскравим фото, на якому продемонструвала свою витонченою фігуру.

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Лілія Ребрик дала ексклюзивне інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна":

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