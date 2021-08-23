Украинский режиссер поставил номер для Лободы на Новой Волне (видео)

LOBODA выступила на "Новой волне" - видео / Фото: instagram.com/lobodaofficial
Светлана Лобода в этом году в составе жюри конкурса "Новая волна", который на днях стартовал в Сочи. Кроме этого, она конечно же выступила на сцене и как артистка.
LOBODA приняла участие в вечере, посвященном творчеству Димы Билана и спела его песню "Малыш".
Сегодня певица выложила в Сеть видео с номером, который поставил режиссер Олег Боднарчук.
Напомним, что с Олегом Светлана работала и над перфомансом для "МУЗ ТВ". Его в соцсетях сравнивали с выступлением Бейонсе и назвали плагиатом.
Кстати Боднарчук на обвинения ответил, что в шоу-бизнесе все повторяют и вдохновляются образами и идеями друг друга, поэтому никакого плагиата в номере Лободы нет.
Вот то самое выступление LOBODA:
В Сочи на "Новую волну" в том году приехали популярные российские звезды, а также украинские артисты, которые работают в РФ: Ани Лорак, Светлана Лобода, MARUV.
Выступила на конкурсе и София Ротару, которая вскоре отправилась в Украину – вчера президент Зеленский наградил ее знаком отличия "Национальная легенда Украины".
София Михайловна также должна выступить на завтрашнем концерте ко Дню Независимости Украины на НСК "Олимпийском".
Смотрите видео с церемонии награждения "легенд Украины":
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