МакSим встречается с женатым чиновником-олигархом – СМИ

Певица МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist
Певица МакSим, которая испугала Сеть своей худобой, после комы дала интервью Ксении Собчак, в котором затронула и тему личной жизни. Артистка объяснила, что скрывает своего богатого бойфренда потому что он не хочет публичности. Также певица заинтриговала, что уже много лет продолжает совершать грех, из-за которого ее отказываются причащать в церкви. Как оказалось, возлюбленный МакSим может быть не только высокопоставленным чиновников, но и женатым мужчиной.
Об этом пишет издание "Комсомольская Правда". Сообщается, что МакSим живет в элитном ЖК "Сокол", в котором у нее две квартиры. Одна на 500 квадратных метров с террасой за 200 миллионов рублей (около 73 миллионов гривен), а вторая – на 67 квадратных метров за 50 миллионов рублей (около 18 миллионов гривен).
После интервью МакSим появились слухи, что звезда так тщательно скрывает имя своего возлюбленного потому что он не свободен. Журналистам вычислить его оказалось не так просто. В списке оплаченных штрафов певицы есть платежи без реквизитов с пустым полем возле имени. А на машине звезды Infinity QX80 – государственные номера "ХАА", но информация по ним засекречена. Отмечается, что подобные номера – у транспорта, который принадлежит высокопоставленным чиновникам или работникам ФСБ.
У МакSим также есть другое авто высшего класса – Maybach.
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