Мама Дженнифер Лопес и Бен Аффлек рассекретили общее хобби (видео)

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У Бена Аффлека хорошие отношения не только с детьми Дженнифер Лопес, но и с ее мамой – Гвадалупе. Недавно возлюбленный Джей Ло стал режиссером рекламного ролика онлайн-букмекера. Принять участие в ролике он пригласил и маму Лопес. В рекламе она появилась в эпизодической роли – Гвадалупе играла в игровые автоматы в казино, а Бен проходил мимо нее.

Поговаривают, что роль в ролике мама звезды получила не по-знакомству, а и сама увлекается азартными играми, как и Бен. Однажды Гвадалупе выиграла в казино 2,4 миллиона долларов.

К слову, мама Дженнифер Лопес и Бен Аффлек всегда отлично ладили.

Гваделупе любит Бена и счастлива, что он снова стал частью жизни Дженнифер. Они любят вместе играть в азартные игры, как делали это в прошлом. На этой неделе у Бена была возможность поработать в Вегасе, и она не могла не присоединиться, – сказал инсайдер порталу E! News.

Что известно об отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека:

Напомним, что Лопес и Аффлек начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го за несколько дней до свадьбы пара рассталась.

Тогда причиной расставания назвали излишнее внимание журналистов и папарацци к паре, что очень не нравилось Бену.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на премьере сериала "Сорвиголова" в 2003 году / Фото: Getty Images

В этом году Дженнифер Лопес отменила свадьбу. Она разошлась со своим возлюбленным, бейсболистом Алексом Родригесом, с которым решила остаться друзьями. Бывшие влюбленные несколько раз переносили церемонию из-за пандемии. По крайней мере, это была их официальная версия.

Этой весной появились первые слухи о воссоединении Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком, когда "эксов" стали часто видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе.

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