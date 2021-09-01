Мама Дженніфер Лопес і Бен Аффлек розсекретили спільне хобі (відео)

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У Бена Аффлека хороші стосунки не тільки з дітьми Дженніфер Лопес , але і з її мамою – Гвадалупе. Нещодавно коханий Джей Ло став режисером рекламного ролика онлайн-букмекера. Взяти участь в ролику він запросив і маму Лопес. У рекламі вона з'явилася в епізодичній ролі – Гвадалупе грала в ігрові автомати в казино, а Бен проходив повз неї.

Подейкують, що роль в ролику мама зірки отримала не по-знайомству, а й сама захоплюється азартними іграми, як і Бен. Одного разу Гвадалупе виграла в казино 2,4 мільйона доларів.

До слова, мама Дженніфер Лопес і Бен Аффлек завжди відмінно ладнали.

Гваделупе любить Бена і щаслива, що він знову став частиною життя Дженніфер. Вони люблять разом грати в азартні ігри, як робили це в минулому. Цього тижня у Бена була можливість попрацювати в Вегасі, і вона не могла не приєднатися, – сказав інсайдер порталу E! News.

Що відомо про стосунки Дженніфер Лопес і Бена Аффлека:

Нагадаємо, що Лопес і Аффлек почали зустрічатися в липні 2002 року і побралися в листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розлучилася.

Тоді причиною розставання назвали зайву увагу журналістів і папараці до пари, що дуже не подобалося Бену.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес на прем'єрі серіалу "Шибайголова" 2003 року / Фото: Getty Images

Цього року Дженніфер Лопес скасувала весілля. Вона розійшлася зі своїм коханим, бейсболістом Алексом Родрігесом , з яким вирішила залишитися друзями. Колишні закохані кілька разів переносили церемонію через пандемію. Принаймні, це була їхня офіційна версія.

Цієї весни з'явилися перші чутки про возз'єднання Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло удвох проводили час на відпочинку.

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