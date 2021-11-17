Мама Наташи Королевой провела экскурсию по магазину для взрослых: "Хочется смотреть бесконечно"

Людмила Порывай устроила онлайн-экскурсию по необычному кафе в Майами. / Фото: instagram.com/mama_luda_star

75-летняя мама Наташи Королевой, которую недавно высмеяли из-за танцев, как блогер, регулярно делится в соцсетях хорошим настроением и своей жизнью. Теперь же она побывала в магазине для взрослых, чему посвятила небольшое видео.

Людмила Порывай показала фолловерам оригинальное кафе в Майами, где продают мороженое исключительно для взрослых.

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Людмила Порывай рассказала фолловерам об оригинальном заведении. / Фото: instagram.com/mama_luda_star

А сейчас мы вам покажем чудо! У нас мороженое можно есть только в +21! Потому что оно с алкоголем, – объяснила мама Королевой.

Людмила Порывай уточнила, что в этом магазине можно попробовать мороженое с ромом, виски, водкой и с другим алкоголем. Она также отметила, что живет в Майами 28 лет, но такое заведение стало новшеством.

Мама певицы попробовала мороженое с алкокольным напитком. / Фото: instagram.com/mama_luda_star

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Кстати, она себе заказала холодный десерт из виски. Также Порывай сообщила, что сделает такой же дома самостоятельно и ждет всех в гости.

Ну и, конечно же, Порывай сравнила такой десерт с сексом, намекая, что мороженое ей нравится гораздо больше: "Ой, я уже не говорю, что это лучше, чем "что-то", так как уже смеются. Но это лучше".

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Людмила – позитивный человек, и ее поклонники не могли этого не отметить в комментариях:

Супер мама Люда!

Я вас обожаю, с вами всегда весело.

Как кот Леопольд.

Людмила, ты прекрасна.

Какие же вы Людмила из Натальей позитивные и приятные! Хочется смотреть на вас бесконечно.

Людмила, вы огонь! Удачи вам!

Отметим, что мама певицы постоянно делает яркие Insta-снимки, и даже без профессиональных фотографов. А какой инструмент для красочных фото выбрать узнайте здесь.

Напомним, Людмила Порывай более 30 лет живет в США, куда переехала после смерти отца Наташи Королевой в 1993 году.Там она во второй раз вышла замуж за мигранта Игоря Эльперина.

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