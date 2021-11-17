Мама Наташі Корольової провела екскурсію магазином для дорослих: "Хочеться дивитися нескінченно"

Людмила Поривай влаштувала онлайн-екскурсію незвичайним кафе в Маямі. / Фото: instagram.com/mama_luda_star

75-річна мама Наташі Корольової, яку нещодавно висміяли через танці, немов блогер, регулярно ділиться в соцмережах гарним настроєм та своїм життям. Нині ж вона побувала у магазині для дорослих, чому присвятила невеличке відео.

Людмила Поривай показала фоловерам оригінальне кафе у Маямі, де продають морозиво виключно для дорослих.

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Людмила Поривай розповіла фоловерам про оригінальний заклад. / Фото: instagram.com/mama_luda_star

А зараз ми вам покажемо чудо! У нас морозиво можна їсти лише +21! Тому що воно з алкоголем, – пояснила мама Корольової.

Людмила Поривай уточнила, що у цьому магазині можна скуштувати морозиво з ромом, віскі, горілкою та з іншим алкоголем. Вона також зазначила, що мешкає в Майамі 28 років, але такий заклад став нововведенням.

Мама співачки скоштувала морозиво з алкокольним напоєм. / Фото: instagram.com/mama_luda_star

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До речі, собі вона замовила холодний десерт із віскі. Також Поривай повідомила, що зробить такий самий удома самостійно і чекає на всіх у гості.

Ну і звісно ж Поривай порівняла такий десерт із сексом, натякаючи, що морозиво їй подобається значно більше: "Ой, я вже не кажу, що це краще, ніж "щось", тому що вже сміються. Але це краще".

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Людмила – позитивна людина, і її прихильники не могли цього не відзначити у коментарях:

Супер мама Люда!

Я вас обожнюю, з вами завжди весело.

Як кіт Леопольд.

Людмило, ти прекрасна.

Які ж ви Людмила з Наталі, позитивні та приємні! Хочеться дивитися на вас нескінченно.

Людмила, ви вогонь! Щасти вам!

Відзначимо, що мама співачки постійно робить яскраві Insta-світлини, і навіть без професійних фотографів. А який інстурмент для яскравих фото вибрати дізнайтесь тут.

Нагадаємо, Людмила Поривай понад 30 років живе в США, куди переїхала після смерті батька Наташі Корольової в 1993 році. Там вона вдруге вийшла заміж за мігранта Ігоря Ельперіна. М

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