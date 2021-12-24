Мисс Мира 2021 попали на деньги! Сколько организаторы потеряли из-за отмены конкурса

Конкурс "Мисс мира-2021" понес миллионный ущерб после отмены мероприятия. / Фото: instagram.com/missworld

В последний момент финальный этап международного бьюти-конкурса "Мисс мира-2021" в Пуэрто-Рико отменили. И все из-за вспышки коронавируса среди конкурсанток.

Известно, что несколько претенденток на корону получили положительный результат теста на коронавирус. Поэтому организаторы не стали пренебрегать безопасностью девушек и решили перенести конкурс на март 2022 года.

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/ Фото: facebook.com/missukraineofficial

Инсайдеры утверждают, что столь неожиданные изменения "Мисс мира-2021" нанесли огромный ущерб для организаторов – они прогорели на пару миллионов долларов, сообщает Page Six.

Они потеряли миллионы из-за расходов на проведение конкурса. Мы слышали, что стоимость создания и проведения мероприятия составляет около пяти миллионов долларов, – рассказал инсайдер.

Долгожданный конкурс красоты должен был пройти в Пуэрто-Рико в ночь с 16 на 17 декабря, но был отменен за считанные часы до начала. Известно, что у 29 конкурсанток и 15 работник обнаружен коронавирус. Поэтому оргкомитет вынужден был отказаться от проведения церемонии.

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Как сообщали на официальном сайте Miss world, по совету медиков все контактные лица немедленно отправлены на карантин. Самочувствие конкурсанток будут контролировать врачи во избежание повторных заражений.

Конкурс "Мисс Мира-2021" отменили из-за коронавируса / Фото: facebook.com/missukraineofficial

Кстати, СМИ сообщают о еще одной якобы причине переноса "Мисс мира-2021" – проблемы со светом . Так, в день проведения мероприятия в гостинице, где находились участницы, часто выбивало свет. Уже тогда планировали отложить конкурс на пару часов, ведь красавицам не успевали сделать прически и мейки.

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Напомним, Украину на международном конкурсе представляет Александра Яремчук, которая стала "Мисс Украина-2021". Путь украинской красавицы в Пуэрто-Рико был непростым.

"Мисс Украина 2021" Александра Яремчук представит Украину на "Мисс Мира" в Пуэрто-Рико / Фото: пресс-служба

Участие Саши в конкурсе было под вопросом из-за проблем с получением американской визы, необходимой потому, что островное государство является зависимым от США территорией со статусом "неинкорпорированной организованной территории". Но, к счастью, проблему удалось решить, и девушка отправилась в Пуэрто-Рико.

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